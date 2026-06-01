Ana María Fuentes: la mujer a la que Cerdán aupó como gerente para controlar las cuentas

Antonio Romero MADRID / COLPISA

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Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE, en su comparecencia en el Senado ante la comisión de investigación del caso Koldo.
Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE, en su comparecencia en el Senado ante la comisión de investigación del caso Koldo. VÍCTOR LERMA

El juez Santiago Pedraz la ha imputado por la supuesta elaboración de facturas falsas para encubrir los pagos a la trama de Leire Díez

01 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La política nacional se ha visto zarandeada de nuevo este miércoles con la entrada de la UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid durante una operación contra la supuesta financiación

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