La Audiencia Nacional apela al «cambio político» en Venezuela para volver a pedir ayuda contra los huidos de ETA

El expreso de ETA José Ignacio de Juana Chaos, en la imagen en Belfast (Irlanda del Norte), en el 2008, es uno de los huidos sobre los que el juez pide información a Venezuela. PETER MORRISON

La Audiencia Nacional cree que el «cambio político operado recientemente en Venezuela» con el derrocamiento de Nicolás Maduro por EE. UU. puede abrir por fin una vía de colaboración judicial con Caracas para esclarecer el