La Audiencia Nacional apela al «cambio político» en Venezuela para volver a pedir ayuda contra los huidos de ETA

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

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El expreso de ETA José Ignacio de Juana Chaos, en la imagen en Belfast (Irlanda del Norte), en el 2008, es uno de los huidos sobre los que el juez pide información a Venezuela.
El expreso de ETA José Ignacio de Juana Chaos, en la imagen en Belfast (Irlanda del Norte), en el 2008, es uno de los huidos sobre los que el juez pide información a Venezuela. PETER MORRISON

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