La Audiencia Nacional apela al «cambio político» en Venezuela para volver a pedir ayuda contra los huidos de ETA
MADRID / COLPISA
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El juez de la causa de los «refugiados» envía una comisión rogatoria a Caracas sobre 14 etarras para evitar la impunidad y dice que el ascenso de Delcy Rodríguez «permite inferir una colaboración»01 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Audiencia Nacional cree que el «cambio político operado recientemente en Venezuela» con el derrocamiento de Nicolás Maduro por EE. UU. puede abrir por fin una vía de colaboración judicial con Caracas para esclarecer el