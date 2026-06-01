Feijoo insta a Junts y PNV a unirse a una moción de censura instrumental: «Somos 184 diputados los que queremos elecciones»

Feijoo en un acto celebrado este miércoles en Alcalá de Henares Alberto Ortega | EUROPA PRESS

Alberto Núñez Feijoo está dispuesto a pisar el acelerador y presentar una moción de censura para descabalgar a Pedro Sánchez del Gobierno si PNV y Junts mueven ficha y garantizan con sus apoyos que prospere. El líder del PP, que lleva desde que se conociera la histórica imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, coqueteando con impulsar este instrumento constitucional, se mostró este lunes «optimista» ante la posibilidad de que se pueda avanzar al respecto ya que, recordó, son son varios grupos los que reclaman un adelanto electoral. «184 diputados estamos pidiendo elecciones anticipadas e inmediatas», aseguró durante una entrevista en Telecinco, en alusión a la suma de los parlamentarios de su partido, de Vox, UPN, Coalición Canaria, y de las dos formaciones nacionalistas. «Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo», aseveró.

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El jefe de la oposición reiteró su llamamiento público para que los socios de Sánchez le dejen caer ante la situación de extremada gravedad que atraviesa el Ejecutivo y el PSOE asolados por numerosos casos de corrupción. «Los que lo dicen son coherentes, podemos buscar una solución», apremió a peneuvistas y posconvergentes, dejando claro que su única intención para registrar una moción de censura sería «limpiar las instituciones y convocar elecciones».

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Feijóo dejó claro que si no tiene los apoyos no jugará esa carta porque él no va a hacer «nada que beneficie al PSOE». También les recordó, sabedor de que ni PNV ni Junts, no quieren nada que ver con la extrema derecha que para convocar elecciones «no necesitamos que Vox esté en ningún Gobierno». Sería, por tanto, un Ejecutivo en solitario, con gente «que sepa gobernar». «Decencia y elecciones inmediatas», sostuvo, antes de soltar un rejonazo a los de Aitor Esteban, los mismo que hace ahora ocho años hicieron decantar la balanza de la moción de censura contra MAriano Rajoy. «Nos echaron del Gobierno por una cuestión que, comparado con esto, era una cuestión menor. ¿Van a vivir de rodillas o van a vivir con dignidad?», les retó.

Un futuro Gobierno sin Vox

Para el líder de la oposición, la legislatura «está exhausta, ya no da más de sí, y en los sumarios al presidente lo llaman 'el uno', con lo cual quiere decir que la corrupción es él». «¿De verdad que la organización criminal es menos que la financiación irregular?», interpeló a los aliados del Gobierno, que han puesto ahí su línea roja para retirar su apoyo a Sánchez. Aunque Feijóo no quiso desvelar si los contactos con PNV y Junts ya se han producido o va a dar orden para que se produzcan, si quiso dejar claro que las mociones de censura «no se especulan, se presentan». Si finalmente lo da, y se acaban poniendo las urnas en la calle, el líder de los populares mantiene intacta su pretensión de gobernar en solitario si logra convencer al «52% de los votantes que no quieren que lo haga el PSOE». Que Vox tenga sillones en un hipotético Ejecutivo presidido por él no está en sus manos sino en las de los votantes. «Decidirán los españoles lo que quieren», sentenció.