La defensa de Begoña Gómez acusa al juez Peinado de instruir su causa «con excesiva prisa»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, en la Universidad de Tsinghua, en Pekín (China). ANDRES MARTINEZ CASARES / EFE

La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cuestionado que el magistrado que ha propuesto juzgarla, Juan Carlos Peinado, haya puesto «una velocidad de crucero» en la causa «absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal», como «si tuviera excesiva prisa» en acabarlo.

El abogado y exfiscal Antonio Camacho denuncia la vulneración del derecho de defensa al recurrir el auto en el que el juez convoca a Begoña Gómez y los otros dos investigados el 9 de junio a una audiencia preliminar para decidir si abre juicio oral contra ellos.

Una resolución con un razonamiento «jurídicamente inaceptable», según argumenta el letrado en su recurso, al que ha tenido acceso Efe este lunes, en el que cuestiona que el juez no haya aceptado citar al codirector, junto a Begoña Gómez, de la cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Ruano, o que rechace la ratificación de varios informes periciales de la defensa.

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Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés se encuentran en la recta final de una causa en la que el juez Peinado quiere que sean juzgados por un jurado popular, y a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva sus recursos.