Sánchez secunda la teoría de la conspiración y acusa a la oposición «marrullera» de querer derribar al Gobierno «con malas artes»

Pedro Sánchez sube al escenario seguido de Aránzazu Figueroa, la nueva líder de las Juventudes Socialistas, en un acto celebrado este domingo en Madrid. Daniel Gonzalez | EFE

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha expresado este domingo su intención de seguir manteniendo su hoja de ruta para seguir avanzando en España hasta el 2027 y más allá, frente a una «oposición marrullera» que «quiere derribar» al Ejecutivo «con malas artes».

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Pedro Sánchez, que evitó de forma explícita referirse a los casos de corrupción que afectan a su partido, ha afirmado que el PSOE «puede tropezarse» al ser un «proyecto humano» y ha cargado contra la derecha y ultraderecha por intentar «demoler» los ocho últimos años del Ejecutivo.

«Yo en muchas ocasiones veo a la derecha y a la ultraderecha, no solamente la política también la mediática, y da la sensación de que no nos conocen. El socialismo democrático puede tropezarse, somos un proyecto humano y, por tanto, podemos tener esos tropiezos, pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos», ha asegurado Sánchez que ha clausurado este domingo el 27º Congreso de Juventudes Socialistas de España (JSE).

En este contexto, ha reivindicado la necesidad de disponer de tiempo para consolidar las transformaciones impulsadas por su Ejecutivo y ha asegurado que la agenda del Gobierno no termina en el actual mandato. «Vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir avanzando España hasta el 2027 y más allá. Lo que quieran los españoles. Tiempo porque nuestra agenda no acaba en el 2027», ha proclamado.

Así, ha defendido la continuidad del proyecto socialista más allá de la actual legislatura y ha garantizado que agotará el mandato pese a las presiones de la oposición. «Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027».

En este sentido, ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, y contra el presidente de Vox, Santiago Abascal, a quienes ha acusado de representar una «oposición marrullera» que pretende «demoler» los avances logrados durante los últimos ocho años de Gobierno progresista.

«No negamos los problemas, pero tampoco lo que se puede hacer es negar la cuenta de resultados de este Gobierno de coalición progresista, porque España lleva ocho años avanzando, pese a las dificultades y los problemas. Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda», ha manifestado.

Durante su intervención, Sánchez también ha dirigido críticas contra el expresidente del Gobierno José María Aznar por sus recientes declaraciones. El presidente del Gobierno se ha referido a las palabras de Aznar de «quien pueda hacer que haga» y las ha calificado como «un do de pecho desatinado» y ha acusado al exdirigente popular de sobrestimarse.

«Es un personaje que siempre se ha sobreestimado y que si uno piensa qué aportó a la política, aportó la corrupción, la gran mentira del 11M e incorporar a España a una guerra ilegal. Es una persona que se sobreestima cada vez más», ha sostenido Sánchez.

Críticas desde Podemos

Casi a la misma hora, la eurodiputada de Podemos Irene Montero ha asegurado este domingo que «este Gobierno está enterrado y la legislatura agotada», porque, según ha remarcado, «no ha resuelto uno solo de los problemas de la gente». Antes de sumarse a la manifestación en defensa de la sanidad pública convocada por la Plataforma de Vecinos y Vecinas de los Barrios y Pueblos de Madrid, Montero ha respondido así al ser preguntada por si existe alguna línea roja para apoyar al Gobierno.

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«¿Línea roja? Si el problema es que este Gobierno está enterrado y esta legislatura está agotada porque no han resuelto uno solo de los problemas de la gente» ha asegurado sobre los problemas de sanidad o vivienda o «el precio de las cosas».

«Y además le han puesto a la guinda de la corrupción. Y de hacer pasar vergüenza a la gente», ha añadido. Montero ha señalado que la izquierda «está en pie en la primavera de lucha más importante desde que echamos al Partido Popular» y ha asegurado que su partido ya se levantó cada vez que ha habido gobiernos que no han respondido a lo que la gente necesita”.