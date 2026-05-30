Los seis presuntos actos corruptos de la trama del PSOE contra fiscales y policías

La militante socialista Leire Díez, a su llegada a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid tras conocerse la investigación contra ella. RODRIGO JIMÉNEZ

El auto del juez Santiago Pedraz en torno a la supuesta trama liderada por el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la exfontanera del partido Leire Díez explica que el objeto de la investigación es