Los seis presuntos actos corruptos de la trama del PSOE contra fiscales y policías
MADRID / LA VOZ
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El juez detalla las líneas de investigación contra la red por tratar de desestabilizar cualquier procedimiento que afecte al partido y al Gobierno, con intentos de soborno y actuaciones para difamar y neutralizar a los agentes de la UCO30 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El auto del juez Santiago Pedraz en torno a la supuesta trama liderada por el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la exfontanera del partido Leire Díez explica que el objeto de la investigación es