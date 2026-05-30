Los seis actos corruptos de la trama contra fiscales y policías

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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La militante socialista Leire Díez, a su llegada a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid tras conocerse la investigación contra ella.
La militante socialista Leire Díez, a su llegada a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid tras conocerse la investigación contra ella. RODRIGO JIMÉNEZ

El juez detalla las líneas de investigación contra la red por tratar de desestabilizar cualquier procedimiento que afecte al PSOE y al Gobierno, con intentos de soborno y actuaciones para difamar y neutralizar a los agentes de la UCO

30 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El auto del juez Santiago Pedraz en torno a la supuesta trama liderada por el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la exfontanera del partido Leire Díez explica que el objeto de la investigación es

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