La Justicia sitúa ya a Cerdán al frente de tres tramas delictivas mientras era el número dos de Sánchez
MADRID / COLPISA
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Pedraz sostiene que Cerdán -imputado ya en los casos Koldo, Leire Díez y SEPI- puso «a disposición de la estructura criminal la estructura del partido»30 may 2026 . Actualizado a las 16:58 h.
Santos Cerdán sustituyó a José Luis Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE en julio del 2021 y acabó siguiendo su mismo camino judicial aunque por una vía incluso más expansiva, según ha revelado