La Justicia sitúa ya a Cerdán al frente de tres tramas delictivas mientras era el número dos de Sánchez

Santos Cerdán León. Ex secretario de organización. Está imputado en el caso Koldo por cohecho y organización criminal y en el caso Leire por nueve delitos SUSANA VERA

Santos Cerdán sustituyó a José Luis Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE en julio del 2021 y acabó siguiendo su mismo camino judicial aunque por una vía incluso más expansiva, según ha revelado