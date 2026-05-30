La Justicia sitúa ya a Cerdán al frente de tres tramas delictivas mientras era el número dos de Sánchez

Melchor Sáiz-Pardo MADRID / COLPISA

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Santos Cerdán León. Ex secretario de organización. Está imputado en el caso Koldo por cohecho y organización criminal y en el caso Leire por nueve delitos
Santos Cerdán León. Ex secretario de organización. Está imputado en el caso Koldo por cohecho y organización criminal y en el caso Leire por nueve delitos SUSANA VERA

Pedraz sostiene que Cerdán -imputado ya en los casos Koldo, Leire Díez y SEPI- puso «a disposición de la estructura criminal la estructura del partido»

30 may 2026 . Actualizado a las 16:58 h.

Santos Cerdán sustituyó a José Luis Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE en julio del 2021 y acabó siguiendo su mismo camino judicial aunque por una vía incluso más expansiva, según ha revelado

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