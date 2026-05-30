Junts se suma al PNV en pedir un adelanto electoral, pero no apoyará una moción

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. Mariscal | EFE

A la insistencia del PNV esta semana por el adelanto electoral se sumó ayer Junts. La portavoz nacionalista en el Congreso, Míriam Nogueras, reiteró este viernes la petición al Gobierno en entrevistas en RTVE y Telecinco. Así, sobre el momento de la legislatura, a punto de cumplir tres años y con los casos Zapatero y Leire haciendo tambalear Ferraz, la portavoz posconvergente en el Congreso aseguró que no espera «nada más que no sea» que Sánchez convoque ya elecciones. «Nosotros no estamos aquí para sostener a nadie, para aguantar a nadie. Nosotros estamos aquí para hablar y hacer política y ayudar a la gente», expuso la diputada, quien rechazó apoyar una moción de censura contra el Gobierno en la que esté implicado Vox. La formación de Santiago Abascal es, según Nogueras, «una línea roja» para la organización independentista catalana.

La diputada también criticó la falta de medidas contra la corrupción del Ejecutivo. «El 9 de julio del año pasado, el presidente Sánchez ya compareció y nos contó que se implementarían una serie de medidas anticorrupción. Ha pasado prácticamente un año, y no solo no ha pasado nada, no se ha ejecutado nada, sino que la situación es aún peor», cuestionó Nogueras.

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En los días anteriores, el presidente del PNV, Aitor Esteban, había advertido que la legislatura no debería completar su cuarto año y que el interés general demanda urnas. «El interés general lo que demanda es una convocatoria electoral. [Sánchez] Debería preguntarse si, al negarse a ello, no está actuando desde un interés partidista y particular», aseguró el jueves, en la que fue su segunda advertencia en apenas cinco días.

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El PP invitó a nacionalistas vascos y catalanes a descolgar el teléfono y plantearle estas exigencias al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, a su vez, cargó ayer a través de su cuenta en X contra el «ruido mediático» al que se enfrenta el PSOE, y presumió de datos económicos, mostrando los aumentos salariales que reflejan las últimas estadísticas del INE.

Desde el Partido Popular, la responsable de coordinación sectorial, Alma Ezcurra, emplazó a los socios del Ejecutivo a «no lavarse las manos como Poncio Pilatos», y los instó a elegir entre «responsabilidad y complicidad» ante la «malla de corrupción» que rodea al Gobierno. En cuanto a la moción de censura y si el PP podría presentarla aunque no tenga apoyos, Ezcurra expuso que «entiende el interés que buena parte de la izquierda tiene en que el foco salga de Ferraz para llegar a Génova 13», pero garantizó que «eso no va a suceder». «El foco está donde está el foco de la corrupción, y ese foco de la corrupción está en la calle Ferraz y en la Moncloa», abundó la dirigente, quien compartió las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pidiendo a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza. «Es un mecanismo constitucional perfectamente legal», incidió, pero reconoció que el líder socialista no lo hará «porque no tiene una mayoría parlamentaria» ni « una mayoría social en la calle», agregó.