Hacienda descubre que las hijas de Zapatero cobraron de una empresa vinculada a la «desinformación» chavista
MADRID / COLPISA
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La Agencia Tributaria identifica a Venquis como una sociedad liderada por André Golabek, creador además de una aplicación usada por Maduro para la represión de disidentes31 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Agencia Tributaria (AEAT) ha descubierto que Whathefav -la empresa administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, que se encuentra en el centro de la supuesta trama corrupta en