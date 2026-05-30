Hacienda descubre que las hijas de Zapatero cobraron de una empresa vinculada a la «desinformación» chavista

La Agencia Tributaria (AEAT) ha descubierto que Whathefav -la empresa administrada por Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, que se encuentra en el centro de la supuesta trama corrupta en

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