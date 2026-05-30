Balas, Grinda, Luzón y Biedma, los objetivos a neutralizar por la red investigada en el caso Leire
LA VOZ
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Estaban en la diana de los imputados, que buscaban información comprometida sobre ellos para desprestigiarlos30 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Estaban todos en el punto de mira: son jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil. La red corrupta supuestamente comandada por Santos Cerdán y Leire Díez maniobraba y ofrecía sobornos para intentar conseguir información