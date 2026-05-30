Balas, Grinda, Luzón y Biedma, los objetivos a neutralizar por la red investigada en el caso Leire

Redacción LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Antonio Balas, Alejandro Luzón, Beatriz Biedma y José Grinda.
Antonio Balas, Alejandro Luzón, Beatriz Biedma y José Grinda. EFE, EP

Estaban en la diana de los imputados, que buscaban información comprometida sobre ellos para desprestigiarlos

30 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Estaban todos en el punto de mira: son jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil. La red corrupta supuestamente comandada por Santos Cerdán y Leire Díez maniobraba y ofrecía sobornos para intentar conseguir información

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