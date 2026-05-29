Ayuso abre otro frente a Begoña Gómez: la Cámara de Cuentas certifica que su cátedra «prescindió totalmente del procedimiento»

Begoña Gómez, durante el viaje oficial del presidente a China el pasado mes de abril Andres Martinez Casares / Reuters

«Se prescindió totalmente del procedimiento administrativo establecido». La Intervención de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se refiere así al pago de 24.200 euros a Making Science por trabajos vinculados al software de la cátedra de Begoña Gómez, aunque la UCM autorizó finalmente el abono porque el servicio ya estaba prestado y para evitar un «enriquecimiento injusto» de la Administración. Esta es una de las ideas que incluye la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid en la información, todavía preliminar, que ha enviado al juez del caso, Juan Carlos Peinado.

Este órgano ha incorporado a su programa de trabajo la fiscalización de los contratos formalizados por la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense, dirigida por la esposa de Sánchez, después de que así lo solicitara la Asamblea de Madrid, donde el PP de Isabel Díaz Ayuso tiene mayoría absoluta y ha acabado por abrir otro frente, esta vez administrativo, a la esposa del jefe del Ejecutivo.

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La documentación, fechada el 19 de mayo, identifica seis pagos relacionados con el controvertido software investigado por el juez Juan Carlos Peinado por un importe total de 90.992 euros. Son gastos incluidos dentro de la reclamación de daños y perjuicios presentada por la Complutense como actor civil por la presunta apropiación indebida de la plataforma ligada a la cátedra.

El órgano fiscalizador —explica la información enviada al juez, que pretende sentar en el banquillo, ante un jurado, a la mujer de Sánchez— solicitó a la universidad una relación de todos los contratos celebrados para el funcionamiento y desarrollo de la cátedra desde su creación, así como un informe complementario que identificara los expedientes afectados por las denuncias contra su directora. La respuesta de la UCM acota dos planos: por un lado, los contratos directamente vinculados al software cuya presunta apropiación investiga Peinado; por otro, otros gastos menores asociados al desarrollo de la plataforma y al máster propio de Transformación Social Competitiva.

El bloque principal de la documentación se concentra en Deloitte Consulting y Making Science. La Complutense señala dos expedientes adjudicados a Deloitte relacionados con la plataforma de gestión y medición de impacto para pequeñas y medianas empresas. Uno de ellos asciende a 60.500 euros, IVA incluido, y fue tramitado mediante procedimiento abierto simplificado. El segundo bloque corresponde a Making Science Group, que emitió una factura de 24.200 euros, IVA incluido, por trabajos ligados al desarrollo de la plataforma.

La Intervención de la UCM advierte, en el caso de Making Science, de que la contratación prescindió del procedimiento administrativo previsto para un contrato de servicios que superaba el umbral de la contratación menor. La universidad terminó autorizando el pago porque la prestación ya había sido recibida y para evitar un enriquecimiento injusto de la Administración, uno de los puntos que también ha sido señalado por la UCO en su informe sobre la cátedra.

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Junto a esos dos grandes proveedores, la Complutense incluye otros tres contratos menores vinculados al desarrollo de la plataforma prevista en el convenio de la cátedra, aunque imputados al fondo del máster propio. Se trata de 3.025 euros abonados a Myriam Maneyro por el diseño y arte final de la identidad de marca de la plataforma TSC; 1.452 euros pagados a Lowpost por contenidos para el área pública y la plataforma; y 1.815 euros a Flat 101 por servicios de posicionamiento SEO.

La suma de esos contratos y gastos eleva a 90.992 euros el perímetro económico que la universidad identifica en relación con el proyecto digital. Es el mismo software que centra una de las acusaciones más delicadas contra Begoña Gómez: la posible apropiación indebida de una plataforma desarrollada en el marco de una cátedra extraordinaria de la Complutense y conectada después, según la Guardia Civil, con la sociedad privada Transforma TSC SL, administrada por la esposa del presidente.

La Cámara de Cuentas no formula todavía conclusiones sobre la regularidad de esos pagos. Su actuación se encuentra en fase de fiscalización y se limita, por ahora, a recabar la relación de contratos y documentación económica. Pero la apertura de esta revisión introduce un nuevo foco institucional sobre la cátedra de Gómez, paralelo a la investigación penal que dirige Peinado y al análisis policial de la UCO sobre los contratos, la plataforma, la propiedad intelectual y el papel de la sociedad privada creada por la investigada.

La propia UCM explicó a la Cámara que se ha personado en el procedimiento como actor civil, tras presentar el 20 de enero de 2026 una reclamación de daños y perjuicios por la presunta apropiación indebida del software ligado a la cátedra. También precisó que la Asesoría Jurídica de la universidad no tenía constancia de requerimientos judiciales específicos sobre la documentación contractual de la cátedra, al margen de las actuaciones seguidas en el Tribunal de Instancia de Madrid.