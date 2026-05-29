Vota y opina: ¿a quién beneficiaría más un adelanto electoral?

Una nueva investigación en el entorno de Sánchez supone otro bache en el futuro de la actual legislatura. Es una operativa derivada del caso Leire, y que indaga sobre una presunta trama del PSOE para desacreditar las investigaciones que salpican al partido. La UCO buscó el miércoles documentos que la demostrasen, registrando la sede de la agrupación política en Ferraz, además de las viviendas y despachos de Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y el empresario Pérez Dolset.

Con el caso Koldo, la trama de Plus Ultra o las investigaciones sobre su mujer, Begoña Gómez, entre otros, hay ya unos 40 imputados alrededor del presidente. Una situación que afecta directamente a la credibilidad de su Gobierno y ha empezado a incrementar el número de voces que piden que se adelanten las elecciones. Pese a ello, Sánchez ha rechazado hacerlo, asegurando el jueves desde Roma «no puedo convocar elecciones por interés partidista».

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