Valencia y Extremadura presentan sus presupuestos tras el pacto de PP y Vox

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en la presentación de los Presupuestos Rober Solsona | EUROPA PRESS

Valencia y Extremadura presentaron este viernes sus presupuestos para el 2026 que ascienden a 33.305 millones en la primera comunidad y 8.854 para la segunda. Tanto en Valencia como en Extremadura, el PP y Vox firmaron un pacto de gobierno para garantizar la estabilidad.

Los presupuestos en Valencia contemplan 1.014 millones más que los aprobados en el 2025, un 3.1 %, según detalló el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca en un acto celebrado en el Palau y al que no asistió ningún representante de los socialistas. Se trata de las primeras grandes cuentas que aprueba el Ejecutivo de esta comunidad desde que Llorca accedió a la presidencia tras la renuncia al cargo de Carlos Mazón, meses después de la catástrofe de la dana.

Llorca destacó que el 80 % del presupuesto se destina a reforzar los servicios públicos y en ámbitos como sanidad y educación. Además, dijo que es «el presupuesto más importante en la historia de la Comunitat Valenciana en materia de educación», con un aumento de 450 millones de euros. La aprobación del proyecto llega tres días después de que Vox anunciase un acuerdo con el PP para las cuentas autonómicas, tras haber negociado una serie de medidas basadas en tres pilares: la prioridad nacional, una reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda.

También Extremadura tendrá presupuestos, los más elevados de su historia, de 8.854 millones.Dichas cuentas, que ahora iniciarán su tramitación parlamentaria supondrán la «hoja de ruta» que va a «afianzar» el «proyecto de transformación y cambio» iniciado ya hace tres años desde que gobierna en la región la popular María Guardiola, según el PP, que de nuevo pactó con Vox para garantizar un Ejecutivo estable.