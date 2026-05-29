Salvador Illa, salpicado por el caso Leire: sospechan que pagó gastos ilegales

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa David Zorrakino | EUROPAPRESS

Salvador Illa se aferra al discurso de la persecución política, el mismo que antes criticó cuando lo utilizaban los partidos independentistas para atacar a los jueces. Un día después del requerimiento del magistrado Santiago Pedraz para que informe de los contratos suscritos por el PSC en la campaña electoral del 2024 en Cataluña, el líder del partido no dudó ayer en denunciar un supuesto intento de destruir al PSOE, a Pedro Sánchez y a él mismo: «Respetamos la Justicia, pero no soy ingenuo, sabemos diferenciar lo que es una coincidencia de lo que no lo es», dijo en un acto público en Barcelona al referirse a los últimos casos conocidos, los de Zapatero y Leire Díez.

Illa insinuó que tras esa supuesta persecución política se esconde una suerte de mano negra. Aunque no se atrevió a ponerle nombre, el presidente catalán lanzó una advertencia: «Si alguien piensa que nos doblegará, yo le digo hoy aquí, haz lo que quieras, no lo conseguirás». Sobre el requerimiento de Pedraz, que investiga la presunta trama comandada por el ex número tres Santos Cerdán para desprestigiar los casos judiciales abiertos contra Pedro Sánchez, el PSC emitió un comunicado en el que negó la mayor, limitándose a señalar que «ha respetado en todo momento la legislación electoral» y que ha actuado «con total transparencia». El resultado de aquellos comicios autonómicos sirvieron para deponer al Ejecutivo de Esquerra y llevar de nuevo al poder al PSC por primera vez desde el procés.

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Huawei, en el punto de mira

La oposición en el Parlamento catalán no se cree las explicaciones de los socialistas. PP y Vox exigieron a Illa que dé explicaciones convincentes que ayuden a aclarar las dudas sobre quién sufragó la campaña electoral del 2024. «¿Alguna empresa china o algún miembro de la trama criminal de Zapatero y Sánchez?», inquirió Ignacio Garriga, líder del partido ultra en Cataluña.

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Las sospechas se ciernen sobre el megacontrato firmado con la UTE Sirt-Connecta para el despliegue y gestión de la red de fibra óptica en Cataluña, que asciende a 127 millones de euros, y que utiliza tecnología de Huawei. Junts también hace tiempo que tiene en el punto de mira el contrato de la Generalitat de Illa con la compañía asiática, después del viaje que este realizó a China para verse con directivos de la tecnológica. «Ahora parece que Zapatero viaja menos a Venezuela y prefiere China, pero en ningún caso esto lo tienen que pagar los catalanes», soltó el diputado Francesc de Dalmases el miércoles pasado en la sesión de control. El propio Puigdemont pidió a Illa «más explicaciones» en relación con este caso.