El PSOE aventajaba en 11,3 puntos al PP antes de la imputación de Zapatero, según el CIS de Tezanos
ESPAÑA
Los socialistas logran el 36,2 % de los votos, frente al 24, 9% del PP, mientras que el BNG consigue un 0.7 %29 may 2026 . Actualizado a las 12:51 h.
El PSOE aventajaba en 11,3 puntos al PP en estimación de voto justo antes de la imputación judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de las últimas novedades en el caso Leire Díez, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Los socialistas ganarían las elecciones con el 36,2 % de los votos, dos décimas menos que en el anterior muestreo, con el PP en segunda posición con el 24,9 % de los sufragios, 1,3 puntos más, y Vox en tercer lugar con el 16,2 % y una subida de un punto y medio. El BNG se sitúa en el 0.7 % de los votos, una décima menos que en abril.
La encuesta procede de 4.016 entrevistas telefónicas realizadas por el CIS entre el 4 y el 18 de mayo, en plena campaña de las elecciones autonómicas andaluzas.
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