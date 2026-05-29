El PSOE aventajaba en 11,3 puntos al PP antes de la imputación de Zapatero, según el CIS de Tezanos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante una sesión de control al Gobierno. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

El PSOE aventajaba en 11,3 puntos al PP en estimación de voto justo antes de la imputación judicial del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de las últimas novedades en el caso Leire Díez, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Los socialistas ganarían las elecciones con el 36,2 % de los votos, dos décimas menos que en el anterior muestreo, con el PP en segunda posición con el 24,9 % de los sufragios, 1,3 puntos más, y Vox en tercer lugar con el 16,2 % y una subida de un punto y medio. El BNG se sitúa en el 0.7 % de los votos, una décima menos que en abril.

La encuesta procede de 4.016 entrevistas telefónicas realizadas por el CIS entre el 4 y el 18 de mayo, en plena campaña de las elecciones autonómicas andaluzas.