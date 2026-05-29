El PP dirigirá la acusación popular en el caso Zapatero

Alberto Durán, abogado del PP Javier Lizón | EFE

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del caso Zapatero, entregó este viernes al Partido Popular la dirección de la representación legal y dirección letrada de las acusaciones populares personadas en este procedimiento. El magistrado justificó que si se atiende al criterio establecido por el Tribunal Supremo de priorizar a la primera acusación que se personó, en ese caso sería la de Vox. Sin embargo, aclaró que no se trató de una personación válida y plenamente eficaz, pues carecía de los requisitos procesales indispensables para su plena eficacia. En particular, la aportación del correspondiente apoderamiento que acreditara la representación invocada.

El instructor indicó que la segunda acusación que se personó en las actuaciones, apenas unos instantes después que la primera, fue la del PP, que sí cumplía íntegramente las exigencias legales mediante la aportación de la totalidad de los documentos procesales necesarios para su válida constitución como parte.

El juez señala que, aun en la hipótesis de considerar que las referidas actuaciones pudieran situarse en un plano de proximidad temporal que relativizara la aplicación estricta de dicho criterio del Supremo, procedería atender a elementos complementarios que, sin desnaturalizar la regla general, permitan alcanzar una solución acorde con la función que la acusación popular.

En este sentido, apunta, resulta razonable tomar en consideración la mayor representatividad institucional y social de las entidades concurrentes, en cuanto manifestación objetiva de su capacidad para vehicular el interés general cuya defensa legitima el ejercicio de la acción popular. Tal representatividad, añade, no puede anudarse a consideraciones de naturaleza ideológica o de oportunidad política, vedadas al ámbito jurisdiccional, sino que ha de reconducirse a parámetros objetivos, entre los que destaca de manera singular la presencia en las Cortes Generales, en tanto expresión de la legitimación democrática derivada del sufragio ciudadano.

«Desde esta óptica, el Partido Popular presenta una más relevante implantación institucional, que evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal, lo que refuerza la idoneidad de su designación como titular de la representación y dirección letrada conjunta de las acusaciones populares», concluye.

Además del PP y Vox, se ha personado el colectivo provida Hazte Oír, el pseudosindicato Manos Limpias, el partido Iustitia Europa, el particular Borja Fernández Peña y las asociación Valores y Liberum. Tanto el PP como Vox fueron los primeros en depositar la fianza de 5.000 euros requerida para poder ejercer la acusación popular. La mayoría de estas partes ya están en otros procedimientos que afectan al Gobierno, al PSOE o a la familia del presidente del Gobierno.