La policía portuguesa registra la sede del Partido Socialista y varios ayuntamientos

Sede en Lisboa de la Policía Judicial portuguesa Brais Suárez

La Policía Judicial portuguesa activó este jueves por la mañana una macrooperación anticorrupción contra distintos ayuntamientos de todo el país; todos ellos en manos socialistas. Bajo sospechas de un esquema de prevaricación a nivel local, más de 400 agentes llevaron a cabo casi un centenar de órdenes de registro en freguesías (poder intramunicipal equiparable a las parroquias o barrios) de Lisboa, Mafra, Oeiras y Coímbra. Además, se registró la sede nacional del Partido Socialista, por primera vez en la historia.

Inmediatamente, el propio partido emitió un comunicado confirmando «diligencias relacionadas con actividades que son atribuidas a uno de sus trabajadores», pero no a la propia formación, que no está bajo ningún tipo de sospechas. Según la prensa local, el registro se produjo solamente en el despacho de Duarte Moral, uno de los hombres más influyentes del socialismo portugués a nivel nacional y principal sospechoso, detenido en la misma mañana. Moral, que fue asesor del ex primer ministro luso António Costa a lo largo de distintos momentos de su carrera política y actualmente trabaja como director de comunicación del actual secretario general socialista, José Luís Carneiro, habría mediado para beneficiar a su esposa, Rute Reimão, también detenida, en la obtención de contratos públicos. Otros dos de los arrestados son del círculo cercano de Moral.

Un arma y un diputado histórico

«Fueron realizadas cuatro detenciones en delito no flagrante, una detención en delito flagrante, por posesión de un arma, y constituidos 37 imputados», detalló en un comunicado la propia Policía Judicial. El quinto arrestado es Miguel Coelho, histórico diputado socialista entre 1995 y el 2009, y sospechoso de haber contratado a numerosos militantes para prestar servicios mientras ostentó cargos locales en la región de Lisboa. CNN Portugal explicó que habría contratado a nueve excandidatos socialistas y hasta 19 empresas vinculadas a militantes del mismo partido. Coelho lideró la freguesía de Santa Maria Maior, epicentro de los registros de este jueves.

La denominada Operación Imergente (inmersiva), dirigida por la Unidad Nacional de Combate a la Corrupción, «investiga la práctica de los delitos de prevaricación y participación económica en negocios, que implican la adjudicación de varios contratos por parte de ayuntamientos y juntas de freguesía», según se detalla en el mismo comunicado. En concreto, la policía sospecha de un esquema que ha perjudicado al erario público en hasta dos millones de euros, a través de adjudicaciones irregulares, ya sea a través de adjudicación directa o de consulta previa, y beneficiando a militantes del partido o a sus empresas. Además, también se sospecha de malversación y abuso de poder. En declaraciones ante los medios, José Luís Carneiro insistió en que su partido «no está bajo investigación» y colabora con las autoridades de «forma leal». Añadió que «defender el Estado de derecho democrático significa situarnos del lado de las autoridades».