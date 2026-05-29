Ketty Garay: «Al inicio creía que Sánchez era víctima de Ábalos y es al revés»
REDACCIÓN / LA VOZ
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La periodista de investigación cree que el exministro cayó por un choque de intereses con Zapatero por Venezuela. «El presidente lo sabía todo», dice30 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Ketty Garat (Ferrol, 1982) ha recopilado en Todos los hombres del presidente (eDeusto) algunas de las claves y documentos que marcan la actualidad política del momento. El escándalo que rodea al expresidente José Luis Rodríguez