Ketty Garay: «Al inicio creía que Sánchez era víctima de Ábalos y es al revés»

Francisco Espiñeira Fandiño
Francisco Espiñeira REDACCIÓN / LA VOZ

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Ketty Garat, periodista de investigación especializada en el ámbito político
Ketty Garat, periodista de investigación especializada en el ámbito político Marcos Míguez

La periodista de investigación cree que el exministro cayó por un choque de intereses con Zapatero por Venezuela. «El presidente lo sabía todo», dice

30 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Ketty Garat (Ferrol, 1982) ha recopilado en Todos los hombres del presidente (eDeusto) algunas de las claves y documentos que marcan la actualidad política del momento. El escándalo que rodea al expresidente José Luis Rodríguez

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