El juez apunta a que la directora de la Guardia Civil abrió expedientes instigada por la trama que afecta al PSOE

Mercedes González, durante el acto de toma de posesión como directora general de la Guardia Civil MARISCAL AGENCIA EFE | EFE

El impacto de la operación contra la presunta trama activada en las entrañas del PSOE para torpedear las causas judiciales que afectan al entorno del presidente Pedro Sánchez ha alcanzado a la Guardia Civil. Santiago Pedraz, el magistrado de la Audiencia Nacional al mando de las diligencias, pone el foco sobre la actuación de la directora general del instituto armado, Mercedes González Fernández, en la apertura de pesquisas internas contra mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) al hilo de la filtración en su día de mensajes cruzados entre José Luis Ábalos y el jefe del Gobierno cuando el primero era el hombre de confianza del segundo en el partido y en el Ejecutivo. Según el auto hecho público el miércoles y las investigaciones internas, «se conocía, con certeza» y desde el principio que aquellos wasaps habían sido facilitados a la prensa por el propio exministro socialista como una suerte de aviso a navegantes a Sánchez.

La resolución -basada en las pesquisas de la propia UCO- sostiene que la trama supuestamente comandada por el sucesor de Ábalos en la secretaría de Organización, Santos Cerdán, y por Leire Díez, la fontanera de Ferraz, logró inocular entre los responsables del Ministerio del Interior y particularmente en González la idea de que la Policía Judicial estaba conspirando contra el PSOE. Y que esas maniobras incluían la revelación a la prensa de información incautada en el caso Koldo para tratar de dañar la imagen de Sánchez.

La frase del auto resulta especialmente delicada: las cloacas cuya financiación ilegal se atribuye a Ferraz habrían «impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil (Mercedes González), que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada». Pedraz inserta ese episodio dentro de una estrategia más amplia para desacreditar a la UCO, obtener información sobre sus mandos y condicionar las investigaciones que afectaban al partido, al Gobierno o al entorno más personal del presidente.

La paradoja que subraya el juez es que esas informaciones reservadas se abrieron por publicaciones de mensajes del exministro de Transportes a Sánchez, pese a que la causa constata que la filtración procedía del propio Ábalos. El auto afirma que «entre los hechos imputados se encontraba la posible filtración de mensajes comprometidos de WhatsApp entre Ábalos y otros miembros relevantes de su partido publicados en prensa que se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquél».

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Esos mensajes comenzaron a publicarse en mayo del 2025 en El Mundo. Unos wasaps que solo podían estar en las memorias de los móviles de Ábalos y de Sánchez. De hecho, todavía a día de hoy no consta que esos mensajes tan sensibles fueran reenviados por Ábalos a Koldo, puesto que no se han incorporado a ninguno de los sumarios que conciernen a ambos. Y la UCO no se incautó de ningún dispositivo del exministro hasta que registró su casa de Valencia el 25 de junio del año pasado.

Pero a pesar de ello - y a que desde el principio todo el mundo apuntó a Ábalos como filtrador de aquellos mensajes del 2020 y el 2021 cuyo contenido político dibujaban un perfil bastante negativo de Sánchez con respecto a sus correligionarios-, la dirección adjunta operativa de la Guardia Civil, al mando del teniente general Manuel Llamas (muy cuestionado por el PP como correa de transmisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska), ordenó abrir informaciones reservadas relacionadas con aquellas publicaciones y con otras noticias sobre los casos de Ábalos y de Cerdán. Esas actuaciones internas afectaron al entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste, y a su superior directo, el general de Brigada Alfonso López, responsable de la especialidad de Policía Judicial. Las pesquisas fueron archivadas antes de convertirse en expedientes disciplinarios. Pero Pedraz quiere ahora determinar si se utilizaron como mecanismo de presión sobre mandos que investigaban causas incómodas para el PSOE.

La entrada de la UCO el miércoles en la Dirección General de la Guardia Civil tuvo precisamente ese objetivo: recabar la documentación de esas informaciones reservadas y tomar declaración a los mandos implicados en su apertura o afectados por ellas. El teniente coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, interrogó a tres generales del cuerpo y citó a un cuarto, que no pudo comparecer por encontrarse de viaje oficial. Dos de los declarantes eran mandos afectados por aquellas actuaciones internas. Otro fue uno de los generales designados para investigar a sus propios compañeros.

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La resolución de Pedraz no atribuye a Mercedes González un delito ni la imputa en la causa, pero sí la coloca en un punto relevante de la maniobra: la trama habría trasladado sospechas ante la directora general y esas sospechas acabaron en investigaciones internas. El juez quiere saber ahora quién promovió esas dudas, cómo llegaron a la cúpula del cuerpo, qué base real tenían, quién ordenó las informaciones reservadas y por qué se abrieron si, según el auto, ya constaba que era Ábalos quien había filtrado sus propios mensajes.

Pedraz encuadra ese episodio dentro de una ofensiva diseñada para «inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO en los distintos procedimientos judiciales». Una de esas líneas, según el juez, consistía en presentar «sucesivas denuncias» sobre la actuación de la UCO ante la Fiscalía General del Estado y darles después «la oportuna publicidad a través de medios de difusión nacional». El objetivo era hacer germinar el «despectivo y contaminante título de 'la UCO patriótica'», una etiqueta con la que la red pretendía erosionar la credibilidad de la unidad que investigaba buena parte de las causas que afectaban al PSOE.

La ofensiva iba más allá del relato público. El auto sostiene que los investigados trataron de recopilar «datos e información personal y reservada (secreta por ley)» de los mandos que intervenían en esas investigaciones para «buscar información comprometida sobre los mismos que pudiera llevar a su neutralización». En ese contexto aparece también el capitán Juan Sánchez Yepes, exmando de la UCO investigado por Pedraz por revelación de secretos, cohecho y delito contra las instituciones del Estado. El auto recoge que Yepes facilitó información sobre la estructura interna de la unidad y sobre algunos de sus miembros, entre ellos Balas.

Los mensajes entre Ábalos y Sánchez que la cloaca intentó usar contra la UCO

En mayo de 2025, se conocieron los mensajes de WhatsApp intercambiados entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su otrora mano derecha, José Luis Ábalos. Estas filtraciones, extraídas de los dispositivos incautados por la UCO, ofrecen una radiografía descarnada del liderazgo interno en el PSOE entre el 2020 y el 2021, mostrando a un presidente implacable frente a las críticas de sus líderes territoriales por los pactos con Bildu o los indultos.

Los mensajes destapan una orden constante de silenciar la disidencia. Al expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, Sánchez lo califica despectivamente como el «petardo de Vara», ordenando a su número dos: «Llamad al petardo este». Al aragonés Javier Lambán lo tilda abiertamente de «hipócrita». Sin embargo, la directriz más cruda recayó sobre el castellanomanchego Emiliano García-Page. Para sofocar sus críticas públicas, el presidente dictó una orden tajante a Ábalos y a Santos Cerdán: «Convendría que tanto tú como Santos le pegarais un toque y que dejara de tocar los cojones».

El férreo control también se extendió a Andalucía. Sobre el acorralamiento interno a Susana Díaz de cara a las primarias, Sánchez sentenció: «Susana está jodida. Hay que seguir marcándoles, deben saber que son minoría».

La crudeza de las conversaciones también se refleja en la propia caída de Ábalos en julio del 2021. Sánchez despachó años de lealtad con un frío: «Hemos recorrido un largo viaje juntos y este viaje ya terminó. No cuento contigo para la nueva etapa». Cuando el ministro, desesperado, le suplicó un argumento para poder defender su reputación ante la prensa, la respuesta presidencial fue inamovible: «No puedo darte ningún motivo».

Paradójicamente, meses después del cese, el presidente intentó tender puentes en privado frente a las primeras acusaciones que rodeaban al exministro. En noviembre del 2021, Sánchez le escribió en secreto: «Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios. Un abrazo. Pedro». Unos mensajes que Ábalos guardó como seguro de vida y que, años después, han terminado dinamitando el relato oficial de la Moncloa.