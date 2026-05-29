Leire Díaz, la 'fontanera' que escribía un libro sobre el acoso al PSOE y fue imputada como ejecutora de la trama
LA VOZ
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La exmilitante socialista es investigada por «desestabilizar» presuntamente los procesos judiciales abiertos contra su partido29 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Cómo una exconcejala socialista de un pueblo cántabro acaba siendo imputada como ejecutora de una trama corrupta para «desestabilizar» los procesos judiciales abiertos contra el PSOE. La ya bautizada como fontanera de Ferraz, Leire Díez,