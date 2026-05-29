Leire Díaz, la 'fontanera' que escribía un libro sobre el acoso al PSOE y fue imputada como ejecutora de la trama

La exmilitante socialista Leire Díez. SERGIO PÉREZ | EFE

Cómo una exconcejala socialista de un pueblo cántabro acaba siendo imputada como ejecutora de una trama corrupta para «desestabilizar» los procesos judiciales abiertos contra el PSOE. La ya bautizada como fontanera de Ferraz, Leire Díez,