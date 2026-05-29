Leire Díaz, la 'fontanera' que escribía un libro sobre el acoso al PSOE y fue imputada como ejecutora de la trama

Redacción LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

La exmilitante socialista Leire Díez.
La exmilitante socialista Leire Díez. SERGIO PÉREZ | EFE

La exmilitante socialista es investigada por «desestabilizar» presuntamente los procesos judiciales abiertos contra su partido

29 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Cómo una exconcejala socialista de un pueblo cántabro acaba siendo imputada como ejecutora de una trama corrupta para «desestabilizar» los procesos judiciales abiertos contra el PSOE. La ya bautizada como fontanera de Ferraz, Leire Díez,

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