El exsecretario de organización del PSOE en A Coruña es el cuarto detenido por la trama de corrupción en Portugal

Emilio Vázquez en la pegada de carteles del 2015 MARCOS MÍGUEZ

El exsecretario de organización del PSOE en A Coruña Emilio Vázquez Blanco es el cuarto detenido en la redada contra la corrupción política que sacude Portugal. Vázquez Blanco también fue diputado autonómico y viceportavoz en el Parlamento de Galicia hasta el 2016, pero ahora se encuentra detenido en Lisboa como el cuarto implicado clave de la trama. La Policía Judicial lusa le acusa de haber actuado como cómplice necesario de Duarte Moral, actual director de comunicación del secretario general socialista portugués, en una red dedicada a la prevaricación, malversación de fondos y manipulación de contratos públicos que habría desviado hasta dos millones de euros del erario. Según el medio luso Observador, Emilio Vázquez Blanco es sospechoso de ser cómplice de los delitos de prevaricación que se investigan en la operación Imergente.

Cuando Vázquez Blanco abandonó la política gallega en julio de 2016, alegó motivos personales para trasladarse a vivir a la capital de Portugal con su pareja y comenzar una nueva etapa profesional en la consultoría política a través de su empresa Cecubometrics. Sin embargo, los investigadores sostienen que el exparlamentario no tardó en introducirse en las redes de influencia del socialismo luso, obteniendo supuestos contratos bajo sospecha como el de las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. En esa campaña, la empresa del gallego facturó al PS un total de 114.759 euros mediante cuatro pagos mensuales de 24.600 euros. Un informe de la Entidad de las Cuentas y Financiación Política de Portugal alertó de que en dichos contratos no se detallaban los honorarios, el número de personas del equipo ni las horas trabajadas, convirtiéndose en el gasto más alto y opaco fiscalizado en ese periodo.

La implicación penal directa de Vázquez Blanco radica en su participación en un sistema de connivencia empresarial diseñado para amañar concursos públicos mediante invitaciones restringidas. El caso paradigmático ocurrió en la junta municipal de la fegresía de Misericórdia, en Lisboa, donde la empresa de Vázquez Blanco y la firma Cidade Etérea, propiedad de la esposa de Duarte Moral, participaron en un concurso aparentemente competitivo que en realidad estaba pactado para que resultara adjudicataria Diálogo Emergente, la empresa del propio Moral. Gracias a esta maniobra, la red se embolsó un contrato de 22.000 euros otorgado por la entonces presidenta local y actual concejala lisboeta Carla Madeira. La telaraña de adjudicaciones irregulares de Cecubometrics se extendió también al norte del país, donde en marzo de 2025 firmó un contrato de 19.590 euros con el Ayuntamiento de Póvoa de Lanhoso, presidido por el exdiputado socialista Frederico de Oliveira Castro, para un informe de apenas tres meses sobre la presencia turística digital del municipio que los peritos anticorrupción sospechan que fue inflado.

La detención de Emilio Vázquez Blanco se enmarca en un despliegue histórico de más de 400 agentes de la Unidad Nacional de Combate a la Corrupción que ha conllevado el registro, por primera vez en democracia, de la sede nacional del Partido Socialista de Portugal en busca de pruebas en el despacho de Duarte Moral. La operación se ha saldado provisionalmente con cinco detenidos, entre ellos la esposa de Moral y el histórico diputado socialista Miguel Coelho, acusado de tejer una red clientelar de contratos a dedo que benefició a decenas de militantes y empresas afines. Mientras el secretario general del PS, José Luís Carneiro, intenta desmarcar a la formación insistiendo en que el partido no está bajo investigación y que colabora lealmente con la justicia, el político gallego que un día manejó los hilos del socialismo coruñés permanece bajo custodia policial, señalado como una pieza fundamental del mayor escándalo político del año en Portugal.