La directiva de una gasista niega que pagara al despacho de Montoro por favores políticos

Cristobal Montoro. BENITO ORDÓÑEZ

La representante legal de la gasista Messer Ibérica ha justificado este viernes los pagos de su empresa al despacho Equipo Económico, fundado por el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y ha negado que comprara favores políticos para lograr una legislación fiscal más favorable. Según han informado fuentes jurídicas, la ejecutiva ha declarado este viernes en calidad de representante de la empresa Messer Ibérica, investigada como persona jurídica por el juez de Tarragona que indaga si compañías gasísticas hicieron pagos al despacho de Montoro a cambio de que promoviera modificaciones legislativas favorables a sus intereses fiscales.

También estaban hoy citados como investigados el ex director general de Messer Iberica Karl Andreas H., y el director técnico Rubén F., quienes se han acogido a su derecho a no declarar, como ya han hecho los imputados que hasta ahora han comparecido ante el juez, en una causa que está pendiente de que la Audiencia de Tarragona resuelva varias peticiones de nulidad y cuestiones de competencia planteadas por las partes.

La representante de Messer ha negado que los pagos fueran destinados a funcionarios o cargos públicos y ha defendido que su empresa cuenta con un estricto código para evitar malas prácticas como la que investiga el juez.

En ese sentido, ha recalcado que acudieron a Equipo Económico para que el despacho les confeccionara una «hoja de ruta» sobre cómo debían moverse para conseguir las modificaciones fiscales que las empresas del sector reclamaban, pero ha insistido en que en ningún caso sus pagos eran a cambio de influencia política.

A través de un portavoz, la empresa ha destacado que la declaración de hoy «constituye un trámite ordinario y preceptivo dentro de la fase de instrucción del procedimiento» para que la compañía pueda dar las oportunas explicaciones y contribuir con ello al debido esclarecimiento de los hechos.

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La empresa recalca que tanto ella como sus directivos «han actuado siempre conforme a la legalidad, representando sus intereses legítimos de manera responsable a través de la asociación del sector (AFGIM), y así se ha tenido oportunidad de explicar en el curso de la declaración efectuada en el seno del procedimiento».

«La compañía está comprometida con políticas de compliance rigurosas y con su código de conducta, y exige que todos sus socios comerciales se adhieran a estos estándares, añade Messer Ibérica, que asegura que continuará colaborando con el juez »para la total y pronta clarificación de los hechos objeto de investigación«.

Según se desprende del sumario del caso, el director general de Messer Ibérica participó en una videoconferencia en el 2013 en la que se acordó la contratación de Equipo Económico y se fijaron los pagos por informes que debían entregarse al Ministerio de Hacienda.

El juez de Tarragona que investiga el caso sospecha que el exministro Cristóbal Montoro jugó un »rol nuclear« en la trama de Hacienda acusada de reformar leyes en beneficio de empresas, a cambio de dinero, ya que era la »autoridad« que aseguraba una »ganancia cierta« a su despacho, Equipo Económico, »abusando« de su poder.

Montoro, que fue ministro de Hacienda entre el 2000 y el 2004 con José María Aznar y entre el 2011 y el 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja como afiliado del PP al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde el 2018 investigaba en secreto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.