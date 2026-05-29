Declaran culpable al asesino en serie Dinamita Montilla por matar a un joven en Málaga

Imagen del juicio celebrado en Málaga contra Dinamita Montilla Álex Zea | EUROPA PRESS

El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad a José Jurado Montilla, más conocido como Dinamita Montilla, por el asesinato del joven David en Los Montes de Málaga en agosto del 2022. El veredicto considera plenamente probado que el acusado, un histórico criminal en serie que ya cumplió condena por otros cuatro crímenes en la década de los ochenta, abordó al chico en un paraje aislado, que lo tiroteó a corta distancia con una escopeta y que, ya fallecido, le sustrajo las pertenencias llevaba en su mochila.

Los testimonios de los agentes que resolvieron el caso tras dos años de investigación, las declaraciones de testigos que se cruzaron con Dinamita Montilla aquel día y los mensajes de WhatsApp que David envió a su familia y amigos momentos antes de su muerte han resultado determinantes en la resolución del jurado. Sin embargo, la prueba biológica del laboratorio de ADN de la Policía Nacional de Granada ha sido el pilar finalmente del dictamen.

Los peritos de la Policía Científica confirmaron el hallazgo de un perfil genético compatible con el del acusado en el tirador de la mochila de la víctima. Esta transferencia de ADN era «necesariamente reciente», lo que echa por tierra la coartada de Montilla y acredita de forma científica que manipuló el equipaje del fallecido en el escenario del crimen, ha determinado el jurado popular.

De acuerdo con el veredicto emitido por el tribunal, los estudios forenses y la autopsia evidenciaron una situación de total indefensión de la víctima durante la agresión. Las periciales médicas detallaron que David se vio sorprendido y trató de defenderse de manera instintiva levantando el brazo izquierdo, donde recibió un primer impacto. Acto seguido, y a sabiendas de que se encontraba solo y desarmado, el declarado culpable efectuó un último disparo a la cabeza con el fin de rematarlo, provocando una muerte de origen violento y anulando cualquier posibilidad de defensa.

Tras la lectura del veredicto, en la que el jurado se ha opuesto por unanimidad a cualquier medida de indulto, las acusaciones han ratificado sus peticiones de condena por los delitos de asesinato, robo con violencia y tenencia ilícita de armas. La Fiscalía solicita una pena global de 26 años de prisión, mientras que la acusación particular eleva la petición a 31 años de cárcel al reclamar 25 años por el asesinato. La defensa, por su parte, ya ha anunciado que interpondrá un recurso contra el veredicto. De esta manera, el juicio ha quedado visto para sentencia y será la magistrada la que ajuste finalmente la pena de prisión que deberá cumplir Dinamita Montilla.