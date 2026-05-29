El CIS es la única encuesta que da la victoria al PSOE, que sitúa once puntos por encima del PP

José Félix Tezanos Javier Lizon | EFE

Todas las encuestas coinciden en dar al Partido Popular una amplia ventaja sobre el PSOE en unas elecciones generales. Todas, salvo las del CIS. El último barómetro, publicado este viernes, mantiene como partido ganador al Partido Socialista, una tendencia que ha repetido en cada una de las entregas difundidas desde las elecciones del 2023. Gana, además, con una enorme brecha sobre los populares a pesar de que estos se hayan impuesto en las últimas cuatro elecciones autonómicas celebradas desde diciembre. El sondeo fue elaborado en plena campaña de los comicios andaluces, en las que el PSOE obtuvo su peor resultado histórico. No mide, por tanto, los posibles efectos de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o de la entrada de la UCO en Ferraz.

El instituto demoscópico presidido por José Félix Tezanos da a Pedro Sánchez once puntos de margen sobre Alberto Núñez Feijoo: 36,2 para el PSOE y 24,9 para el PP. Para el partido mayoritario del Gobierno son casi cinco puntos más que en las generales del 2023, y habría que irse hasta las elecciones de abril del 2019 para dar con una diferencia porcentual de votos tan holgada. Entonces, con Pablo Casado como candidato, el PP se quedó a casi doce puntos del PSOE.

La estimación de voto socialista es dos décimas inferior al barómetro de abril, mientras el PP sube 1,3 puntos. Vox es el partido que más crece, pasando del 14,7 % de los apoyos al 16,2. Sumar baja una décima, quedándose por debajo del 6 %. También perdería votos el BNG, que pasa del 0,8 al 0,7.

El interior del barómetro evidencia la sobrerrepresentación del electorado socialista, al tiempo que subestima el porcentaje de apoyos al PP. La pregunta sobre recuerdo de voto de las últimas generales muestra que el 36,6 % de los encuestados dice haber depositado la papeleta del PSOE, cuando ese porcentaje en las generales fue cinco puntos inferior. En el caso del Partido Popular, solo el 21,4 % responden que se inclinaron por esta opción, mientras que en los comicios del 2023, esa puntuación fue doce puntos superior, un 33 %.

Son datos que contrastan con las casi treinta encuestas publicadas en lo que va del 2026. Salvo el CIS, todas ellas ponen a los populares en cabeza, con un promedio de cinco puntos. La última, publicada el 28 de mayo en varios medios de comunicación y realizada por la consultora DYM, otorga siete puntos de ventaja al PP. Este sondeo se realizó durante la semana en que Zapatero fue imputado, y es el único por ahora que recoge el posible impacto del caso. Otras encuestas, como la de Sociométrica, plasman un deseo mayoritario entre el electorado de que se produzca un adelanto de las generales: lo creen necesario el 74,3 % del total. Entre las filas socialistas, el porcentaje alcanza a casi la mitad, con un 48,2 % de sus votantes a favor de que Sánchez disuelva las Cortes y convoque elecciones.

Los principales problemas

La vivienda se mantiene como principal problema de España, marcando un nuevo récord en la serie histórica del barómetro. Roza ya el 50 % de menciones en los cuestionarios del estudio, mientras la sanidad asciende en las menciones (17,8) y se sitúa en cuarto lugar, tras la situación económica (20,7) y la inmigración (18,9). Se trata de la mayor marca de la sanidad en este barómetro de mayo desde noviembre del 2023.

El quinto problema es ahora la calidad del empleo, que en abril había logrado su récord con un 19,2 y ahora cae al 16,8 %. Le siguen el paro (14,1), el Gobierno y los partidos (12,7), los problemas políticos en general (12,1), el mal comportamiento de los políticos (9,5) y, cerrando en décimo lugar, la corrupción, con un 9,1.

La encuesta consulta también sobre asuntos de actualidad, como el concepto de «prioridad nacional» que Vox ha situado en la agenda pública al utilizarlo como línea roja en sus pactos de gobierno en las respectivas elecciones autonómicas. Según el CIS, el 35,5 % de los encuestados dicen estar «muy o bastante de acuerdo» con este principio, frente a un 41, % que está «poco o nada de acuerdo». Existe división entre si consideran este concepto constitucional (35 %) o no (31)

Además, ante la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos en Irán, el 63,3% de los españoles dice estar «muy o bastante preocupado», ante un 15,7 «poco o nada preocupado».

Valoración de líderes

El CIS sitúa al presidente Pedro Sánchez como líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,59 puntos; le sigue Yolanda Díaz, con un 4,25; Alberto Núñez Feijoo obtiene un 3,74, y Santiago Abascal, un 2,93. Sánchez es, además, el favorito como presidente del Ejecutivo para el 42,8 % de los encuestados, con una ventaja de 22,7 puntos de ventaja sobre Feijoo. Aparecen también el líder de Vox, Santiago Abascal, quien sería el jefe de Gobierno ideal para el 13,5 %, y también Gabriel Rufián, portavoz de ERC y aspirante a crear un espacio alternativo de izquierdas. Es el favorito para el 6,4 %.

En cuanto a la confianza que inspira Pedro Sánchez, el 63 % de los entrevistados dicen que le genera «poca o ninguna».