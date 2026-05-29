La trama Plus Ultra vio como un alivio la salida del ministro Ábalos: «Con él fuera se tranquilizará el tema»

M. S. Pardo / Mateo Balín MADRID / COLPISA

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Zapatero saluda a Ábalos, en una imagen de archivo, en el 2020.
Zapatero saluda a Ábalos, en una imagen de archivo, en el 2020. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

El sumario recoge un mensaje de dos investigados tras pedir la Fiscalía el desbloqueo de los fondos del rescate: «El Supremo», «el Tribunal de Cuentas» y «Bruselas» les habían dado «la razón»

29 may 2026 . Actualizado a las 14:05 h.

La abrupta salida de José Luis Ábalos como ministro de Transportes en julio del 2021 fue leída por el entorno de la compañía Plus Ultra como un factor de alivio para el futuro judicial y político

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