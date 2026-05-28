Sánchez comparecerá en el Congreso por las últimas investigaciones a Zapatero y en Ferraz

Pedro Sánchez, en una comparecencia en el Congreso SERGIO PÉREZ | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para informar sobre «la situación política relacionada con las últimas investigaciones judiciales conocidas», según indican fuentes de Moncloa. También sus aliados parlamentarios de ERC, Compromís, BNG y Podemos habían pedido este jueves la comparecencia de Sánchez ante las nuevas informaciones relativas a las investigaciones judiciales que afectan al partido mayoritario del Gobierno.

La petición de Sánchez incluye también, como segundo tema, informar de las conclusiones de la próxima reunión del Consejo Europeo, que está programada para finales de junio. Por tanto, el Gobierno calcula que la comparecencia tendrá que ser después de esa fecha, según indican fuentes gubernamentales a Europa Press. Eso implica que la comparecencia del presidente se producirá después de la declaración de Rodríguez Zapatero ante el juez José Luis Calama, quien le imputa los delitos de organización criminal y tráfico de influencias.