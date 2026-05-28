Óscar Puente denuncia un intento de «derribar» al Gobierno con métodos «nada democráticos»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este jueves en Madrid. Daniel González | EFE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha abogado por dejar que la Justicia aclare los distintos casos judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo, pero ha cuestionado algunas actuaciones que le llevan a ver un intento de «derribar al Gobierno» mediante métodos «nada democráticos». Puente ha hecho estas declaraciones en los pasillos del Congreso al día siguiente de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenase la entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE en la calle Ferraz para investigar una presunta trama liderada por el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán para torpedear investigaciones judiciales contra el partido y el Gobierno «Dejemos trabajar a la Justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer», ha indicado Puente, aunque a renglón seguido ha lanzado la acusación: «En el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada y determinadas acciones en derribar un gobierno», ha lanzado.

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En este sentido se ha quejado de que un medio de comunicación adelantase la entrada de los agentes de la UCO en Ferraz, que se produjo a primera hora del pasado miércoles. Una información que, lamenta, fue utilizada por el PP en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja de ese mismo día. «Esto habla muy a las claras de cuál es el sentido y cuál es el trabajo que algunos están haciendo para derribar a un gobierno, no con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas y con otras herramientas», ha denunciado Puente.

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No obstante asegura que el PSOE no lo va a consentir y va a seguir trabajando «por el bien del país», alejando la posibilidad de un adelanto electoral. «No vamos a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos», ha reiterado.

Cuestiona algunos señalamientos de Ferraz

Así, tras la orden del juez Pedraz de imputar a Cerdán y a la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, por presuntos pagos a la exmilitante Leire Díez para llevar a cabo estas operaciones contra jueces, fiscales y guardias civiles; el ministro ha pedido dejar que la investigación avance aunque ha puesto en cuestión algunos señalamientos. «De momento, de esa cloaca que dicen que se montó, dos personas ajenas al PSOE han desmentido categóricamente los hechos que se recogen en el auto» ha indicado, insistiendo en que todavía no se puede dictar sentencia porque la investigación se encuentra en una fase «inicial».

«Lo que no se tiene que esclarecer son los calendarios, las filtraciones, la utilización de una causa declarada secreta por formaciones políticas en la misma sesión de control del Parlamento. Eso no necesita ningún esclarecimiento porque está a los ojos de todo el mundo», se ha quejado, haciendo hincapié en que esto «daña seriamente la imagen de la Justicia» y la «presunción de imparcialidad» que tienen que tener, dice, las investigaciones.

Respecto a la gerente del PSOE, imputada por los presuntos pagos a Díez para llevar a cabo sus actividades, se ha remitido a las palabras del presidente Pedro Sánchez en la víspera, reiterando que «ha hecho un buen trabajo fiscalizando las cuentas» del PSOE y «ahora mismo» no tienen ninguna razón para dudar de su honestidad.

Begoña Gómez, David Sánchez, el fiscal y Zapatero

Puente considera que las investigaciones judiciales contra la familia del presidente, su mujer Begoña Gómez y su hermano, David Sánchez, «no se sostienen» y también critica la condena por revelación de secretos al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como las investigaciones contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre el hermano de Sánchez, cuyo juicio comienza este mismo jueves, defiende que fue contratado como músico en la Diputación de Badajoz en un momento en el que el actual jefe del Ejecutivo era «un apestado» al que habían echado de la Secretaría General del PSOE y había dejado su puesto en el Congreso de los Diputados.

Por el contrario denuncia un caso a su juicio similar, el de la hermana del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que, dice, entró en un conservatorio de música mientras su familiar ocupaba el cargo y a pesar de que había otra candidata con más puntos que ella en el proceso selectivo.

Respecto a Zapatero, Puente defiende que es «un ciudadano particular» que ya no tiene obligaciones de los cargos públicos y que se dedica a actividades similares al resto de expresidentes y en la misma línea, critica la condena «inaudita» a García Ortiz por revelación de secretos porque a su juicio la propia sentencia no aclara si fue él o alguien de su entorno quien filtró información reservada.

La gente de izquierdas «está al límite»

Finalmente, al ser interrogado sobre el efecto en la militancia socialista de las últimas investigaciones y si considera que reclaman explicaciones, Puente dice que conoce bastante bien «el pulso de los militantes» y que va a tener un «efecto contrario del que pretenden», incidiendo en que estos presuntos ataques al Gobierno hacen las bases se sitúen junto a Sánchez. «Hay mucha gente que ya manifiesta un absoluto hartazgo por los procedimientos, por las coincidencias en el calendario, por las filtraciones, por la utilización política de estas causas de manera espuria», ha apuntado.

El ministro dice que no cree en las casualidades y no se «chupa el dedo», como tampoco hacen los militantes del PSOE y los ciudadanos de izquierdas que, dice, están ya «al límite»