Luis Arroyo, el portavoz de la corrupción que aspira a ser candidato a alcalde de Madrid
REDACCIÓN / LA VOZ
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Formó parte de la primera hornada de asesores de Pedro Sánchez, pero pronto encontró un hábitat natural en las tertulias televisivas28 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Uno de sus libros define perfectamente al personaje: Frases como puños: el lenguaje y las ideas progresistas. Se llama Luis Arroyo Martínez (Madrid, 1969) y, desde el martes, forma parte de ese extraño capítulo de