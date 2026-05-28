Marlaska niega que Interior acosara a los mandos de la Guardia Civil que investigaban al PSOE

El ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa en la Moncloa Javier Lizon | EFE

Fernando Grande-Marlaska salió este jueves en defensa cerrada de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y negó que Interior utilizara al instituto armado para perseguir o presionar a los mandos que investigaban causas sensibles para el PSOE. El ministro sostuvo que su departamento actúa siempre «en parámetros de legalidad», que respalda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que no las instrumentaliza. «No utilizando nunca las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino dándoles todos los medios necesarios», afirmó.

El titular de Interior respondió así a las preguntas sobre el auto de Santiago Pedraz que sitúa a la cúpula de la Guardia Civil en una de las derivadas más delicadas de la investigación sobre las cloacas de Ferraz. La resolución sostiene que la trama de Leire Díez, la fontanera, intentó «inquietar el normal desenvolvimiento de la actuación de la UCO» y que una de sus maniobras consistió en «impulsar la sospecha» sobre la unidad ante la directora general de la Guardia Civil.

Marlaska rechazó esa lectura y marcó distancia con cualquier uso político del cuerpo. «Creo que hay una diferencia absolutamente sustancial entre este Ministerio del Interior, este Gobierno y otros gobiernos, los gobiernos del Partido Popular, en cuanto es la defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en modo alguno su utilización o su instrumentalización», sostuvo en clara referencia a la existencia de una policía patriótica durante la época del popular Jorge Fernández Díaz, al frente del Ministerio del Interior. El ministro convirtió su respuesta en una defensa de Mercedes González, antigua dirigente socialista madrileña y actual máxima responsable política de la Guardia Civil.

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«La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona de la que ha sindicado Leire o cualquier otra en términos de ningún tipo», afirmó tajante el titular de Interior. También aseguró que González está vinculada «con el respeto a la legalidad», «con su respaldo en todo momento a la Guardia Civil» y con dotar al cuerpo de los «medios necesarios y precisos para que haga su trabajo con la tranquilidad necesaria».

El auto de Pedraz, sin embargo, coloca el foco en lo ocurrido dentro de la dirección general tras la publicación, en mayo del 2025, de los mensajes contenían conversaciones especialmente incómodas para el presidente y la dirección socialista. La UCO se desmarcó desde el primer momento de la filtración.

«Certeza»

La resolución judicial subraya un dato clave: las informaciones reservadas internas se abrieron por la publicación de esos mensajes pese a que «se conocía, con certeza, que habían sido publicados por aquel», en referencia al propio Ábalos. Es decir, según Pedraz, la sospecha recayó sobre mandos de la UCO aunque el origen de la filtración no apuntaba a los investigadores.

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El juez describe la maniobra en términos directos: los investigados habrían actuado «impulsando la sospecha sobre sus actuaciones ante la directora general de la Guardia Civil (Mercedes González), que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada». Esas actuaciones internas afectaron a mandos de la unidad que participaban o dirigían investigaciones sobre el PSOE y su entorno. Todas fueron archivadas antes de convertirse en expedientes disciplinarios, pero la UCO investiga ahora si fueron un mecanismo de presión.

Marlaska evitó entrar en el detalle de esas informaciones reservadas y se refugió en la defensa institucional. «En esos parámetros es en los que se ha ocupado y se ocupa la directora de la Guardia Civil en todo momento», aseguró, en referencia a la legalidad, la neutralidad y el respaldo al cuerpo. También apeló a la confianza en las instituciones cuando se le preguntó por la tesis de una «mano negra» detrás de los procedimientos judiciales que afectan al PSOE. «Lo que quiero transmitir a la sociedad es que tengamos confianza en el conjunto de las instituciones», dijo.

El ministro insistió, frente a esa tesis judicial, en que el actual Interior no actúa como otros gobiernos. «Estamos en una democracia fuerte y solvente donde todos estamos sujetos y sometidos al control que corresponde en una sociedad democrática», concluyó.