Quién es Luis Arroyo, el portavoz de Zapatero que aspira a ser candidato a alcalde de Madrid

Luis Arroyo en una imagen del pasado mes de febrero en una jornada Victor Lerena | EFE

Uno de sus libros define perfectamente al personaje: Frases como puños: el lenguaje y las ideas progresistas. Se llama Luis Arroyo Martínez (Madrid, 1969) y, desde el martes actúa como portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero,