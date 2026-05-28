Quién es Luis Arroyo, el portavoz de Zapatero que aspira a ser candidato a alcalde de Madrid

Francisco Espiñeira Fandiño
FRANCISCO ESPIÑEIRA REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Luis Arroyo en una imagen del pasado mes de febrero en una jornada
Luis Arroyo en una imagen del pasado mes de febrero en una jornada Victor Lerena | EFE

Formó parte de la primera hornada de asesores de Pedro Sánchez, pero pronto encontró un hábitat natural en las tertulias televisivas

28 may 2026 . Actualizado a las 16:25 h.

Uno de sus libros define perfectamente al personaje: Frases como puños: el lenguaje y las ideas progresistas. Se llama Luis Arroyo Martínez (Madrid, 1969) y, desde el martes actúa como portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero,

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