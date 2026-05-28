Julio Martínez, el supuesto testaferro de ZP, se queda sin abogado tras el levantamiento del secreto de la causa

Julio Martínez ante la comisión del Senado el pasado 9 de abril Carlos Luján | EUROPAPRESS

Julio Martínez Martínez -el empresario alicantino, amigo personal, supuesto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero y señalado por la UDEF como uno de los hombres clave de la presunta red de influencias atribuida al expresidente del Gobierno- se ha quedado sin abogado apenas una días después del levantamiento del secreto de la causa. Bernardo del Rosal, catedrático de Derecho Penal y letrado de Martínez desde su detención e imputación en diciembre de 2025, ha comunicado al juez José Luis Calama su renuncia por «diferencias irreconciliables» en la estrategia de defensa.

El movimiento llega en un momento especialmente sensible. Calama ha citado a declarar a Zapatero como investigado los próximos 17 y 18 de junio y el sumario sitúa a Martínez, conocido como Julito en varias conversaciones intervenidas, en el centro operativo de la trama. No aparece como un investigado secundario. La UDEF le atribuye el papel de interlocutor con clientes, ejecutor de instrucciones y responsable formal del entramado societario a través del que se habrían canalizado pagos derivados de gestiones de influencia.

La elección de un nuevo abogado puede tener, por tanto, una importancia decisiva. Martínez es una de las pocas personas que, según la tesis policial y judicial, podría explicar desde dentro cómo funcionaba la red, qué papel desempeñaba Zapatero, qué servicios reales prestaban sociedades como Análisis Relevante o Idella Consulenza Strategica, y qué cobertura documental se dio a los pagos. Una hipotética estrategia de colaboración con Anticorrupción, si el investigado decidiera explorarla, podría alterar por completo el equilibrio de la causa.

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Del Rosal ha presentado su escrito de renuncia después de que el levantamiento del secreto haya permitido conocer el volumen de indicios acumulados contra su cliente. En la documentación judicial constan conversaciones, contratos, facturas, informes policiales, movimientos bancarios, registros domiciliarios y hallazgos de dinero en efectivo. El propio Martínez aparece señalado por la UDEF como pieza visible de una estructura cuyo liderazgo «no visible» atribuye a Zapatero.

La defensa del empresario es nuclear también para el expresidente. Calama y Anticorrupción han puesto el foco en Análisis Relevante, la consultora administrada formalmente por Martínez. Según los investigadores, esa sociedad no sería una consultora ordinaria, sino una pieza instrumental para dar apariencia de legalidad a pagos vinculados a gestiones de influencia. A través de ella, según los informes policiales, se habrían recibido fondos de clientes como Plus Ultra, Softgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva, y después se habrían remitido cantidades relevantes al entorno de Zapatero y a Whathefav, la sociedad administrada por sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

El sumario coloca a Martínez en varios puntos críticos. Fue el enlace de Plus Ultra con la llamada «vía Zapatero» para obtener financiación y después la ayuda pública de 53 millones de euros gestionada por la SEPI. También aparece vinculado a los listados de clientes de Análisis Relevante que, según la UDEF, le remitió el propio Zapatero; a la constitución de sociedades en el extranjero; al proyecto de canalizar pagos a través de Dubái; y a operaciones internacionales en Venezuela.

Los investigadores también han incorporado a la causa el hallazgo de 286.000 euros en efectivo en una vivienda de Martínez en la calle Diego de León de Madrid. El dinero apareció repartido en distintos lugares, entre ellos una bolsa de golf, un cuarto de baño, cajas, una cajonera y un radiador. El empresario sostuvo que procedía de la venta de un inmueble, pero los investigadores no tienen por acreditada esa explicación con la documentación examinada hasta ahora.

Esa acumulación de indicios explica por qué el relevo en la defensa puede ser algo más que una incidencia procesal. Si el nuevo abogado opta por una estrategia de resistencia frontal, Martínez seguirá alineado con la tesis de que sus sociedades prestaban servicios reales y que los pagos respondían a contratos de asesoramiento, consultoría o intermediación. Si, por el contrario, explora una vía de colaboración con Fiscalía, el empresario podría convertirse en una pieza de enorme valor para reconstruir la operativa interna.

El calendario añade presión.

La renuncia de Del Rosal se produce a escasas semanas de las declaraciones previstas en la Audiencia Nacional y después de que el sumario haya dejado al descubierto la arquitectura completa de la investigación. El letrado ha comunicado que seguirá ejerciendo sus funciones hasta que Martínez designe un nuevo defensor, para evitar indefensión y garantizar la continuidad procesal.

El caso entra así en una fase especialmente delicada. Hasta ahora, la UDEF y Anticorrupción han construido una tesis basada en documentos, mensajes y flujos de dinero. Pero una declaración de Martínez que confirmara, matizara o corrigiera desde dentro esa reconstrucción tendría un alcance mucho mayor que cualquier informe pericial. En una causa que pivota sobre la existencia de una red de influencias, el hombre al que los investigadores colocan como lugarteniente de Zapatero acaba de abrir una incógnita decisiva: quién será su nuevo abogado y qué estrategia asumirá a partir de ahora.