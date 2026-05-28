El juez rastrea si Rosell, Villarejo o el número dos de Interior en Kitchen acudieron a Ferraz

Agentes de la UCO de la Guardia Civil, en el largo registro que realizaron a la sede del PSOE en Ferraz Borja Sanchez-Trillo | EFE

Los investigadores de la Guardia Civil han cuantificado ante el juez Santiago Pedraz, instructor del caso Leire en la Audiencia Nacional, al menos 22 reuniones en la sede central del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, entre el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, y la exmilitante socialista Leire Díez. Unos encuentros celebrados entre abril del 2024 y mayo del 2025 que habrían servido «para la coordinación de tareas y para que Díez rindiera cuentas sobre las gestiones realizadas ante funcionarios y fiscales» vinculados a diversas causas que salpicaban al Gobierno y al presidente Pedro Sánchez.

Pero el juez Pedraz, en el auto conocido este miércoles, va más allá y, a petición de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, ordenó a los responsables del partido que le entreguen toda la información que conste en su «registro de entrada» de Ferraz sobre 26 personas en el marco temporal de la investigación: mediados del 2024 al 2025. Una lista muy amplia en la que se encuentran varios implicados en la supuesta trama urdida «para desestabilizar» procesos abiertos contra el partido, así como sobre personas con las que pudieron tener relación.

En concreto, el instructor quiere saber si, entre otros, pisaron el cuartel general socialista el empresario Javier Pérez Dolset; Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Cerdán; el comisario jubilado José Manuel Villarejo; Sandro Rosell, expresidente del Fútbol Club Barcelona y considerada víctima de Villarejo; Francisco Martínez, exdiputado del PP y ex secretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy que en la actualidad está siendo juzgado por la operación Kitchen; Nervis Villalobos, exviceministro venezolano; o la empresaria Carmen Pano y su chófer Álvaro Gallego.

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El escrito judicial recoge que, en el caso de que estas personas aparezcan en el registro de acceso, el PSOE le comunique «el día y la hora (tanto de entrada como de salida)» de Ferraz, así como todo lo que tenga sobre el «asunto o motivo de la visita», los «acompañantes», la «identidad del encargado de la recepción» o «cualquier otra información que figure».

En total Pedraz pide la información que conste sobre 26 personas. Además de los mencionados, reclama los datos que haya en el registro sobre Cerdán (desde 2021 hasta la actualidad); Vicente Fernández, expresidente de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales); Leire Díez, exmilitante socialista y epicentro de la causa; Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos; los abogados Jacobo Teijelo (que defiende a Cerdán en la investigación que tiene en la Audiencia Nacional por el supuesto amaño de obra pública), José Aníbal Álvarez (que tuvo como cliente a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, en el caso mascarillas) o el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba (investigado en el 'caso Koldo').

«Punto de inflexión»

Además, según la resolución, Pedraz autorizó a los agentes de la UCO a que, «si en el transcurso de la diligencia, se identifican a otras personas de interés en relación con los hechos investigados, se pueda requerir información sobre las mismas en los mismos términos que las anteriores».

El instructor señaló una serie de fechas de especial interés para las que se solicita que la información incluya todos los registros disponibles. Entre ellas destaca el período de reflexión del presidente Sánchez tras la imputación de su esposa y considerada como un «punto de inflexión» de la organización investigada. En la citada reunión participaron Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos. También asistieron miembros de la estructura orgánica del partido, entre ellos Santos Cerdán (Secretario de Organización) o Ion Antolín (Director de Comunicación del PSOE).

Según la investigación, a partir de ese momento el grupo liderado por Cerdán y coordinado por Díez comenzó a desarrollar acciones para la «desestabilización» de causas judiciales que pudieran afectar al PSOE o al Gobierno, con el fin último de proteger sus intereses.

El día anterior (25 de abril), Díez comunicó por mensaje: «me voy de urgencia a Madrid (...). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente». Además, el auto señala que tras finalizar la reunión, una empleada administrativa del PSOE gestionó y el partido pagó el billete de avión de regreso a su exmilitante, lo que evidencia el uso de la logística y fondos del partido para estas actividades. En total, se cree que salieron de las caja unos 178.000 euros.