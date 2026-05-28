El juez investiga los pagos del PSOE a sus cloacas por más de 180.000 euros con facturas falsas

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este miércoles a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz Diego Radamés

«Desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno». Así define el juez de la Audiencia Nacional Santiago