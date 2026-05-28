El juez investiga los pagos del PSOE a sus cloacas por más de 180.000 euros con facturas falsas

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este miércoles a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido a primera hora de este miércoles a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz Diego Radamés

El magistrado Santiago Pedraz considera que el plan para desprestigiar a jueces y fiscales comenzó tras la apertura de diligencias contra la mujer de Sánchez. El auto recoge referencias de Leire Díez diciendo que se hacía «por orden del one»

27 may 2026 . Actualizado a las 22:14 h.

«Desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno». Así define el juez de la Audiencia Nacional Santiago

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