El juez cree que la trama desvió 16 de los 53 millones del rescate de Plus Ultra a paraísos fiscales
MADRID / COLPISA
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
Sostiene que el dinero salió casi de forma inmediata hacia ocho mercantiles fantasmas de cinco países distintos28 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Fue, según la Audiencia Nacional, una operación de saqueo organizada y ejecutada en cuanto llegó el dinero público. El juez José Luis Calama sospecha que casi un tercio (15,95) de los 53 millones de euros