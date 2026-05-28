El juez cree que la trama desvió 16 de los 53 millones del rescate de Plus Ultra a paraísos fiscales

Melchor Saiz-Pardo MADRID / COLPISA

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Julio Martínez ante la comisión del Senado el pasado 9 de abril
Julio Martínez ante la comisión del Senado el pasado 9 de abril Carlos Luján | EUROPAPRESS

Sostiene que el dinero salió casi de forma inmediata hacia ocho mercantiles fantasmas de cinco países distintos

28 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Fue, según la Audiencia Nacional, una operación de saqueo organizada y ejecutada en cuanto llegó el dinero público. El juez José Luis Calama sospecha que casi un tercio (15,95) de los 53 millones de euros

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