Un incendio originado en una fábrica de Òrrius (Barcelona) obliga a confinar a 600 vecinos

Vista del incendio en el patio de la nave industrial. Alberto Paredes | EUROPAPRESS

El incendio, originado en una industria de parafina de Orrius (Barcelona), se propagó hacia masa forestal y obligó a confinar a cerca de 600 vecinos del municipio, que han recibido una notificación Es-Alert en sus móviles pidiéndoles que permanezcan en casa, con puertas y ventanas cerradas. El fuego comenzó hacia las 12:40 horas en el patio de la industria y ha movilizado a treinta dotaciones terrestres y cinco aéreas de los Bomberos de la Generalitat, después de que el 112 recibiera más de 200 llamadas alertando del incendio. Las llamas han originado una gran columna de humo negro, al arder la parafina que almacenaba la industria.

Bomberos de la Generalitat trabajan en el incendio en el patio de una nave industrial. Alberto Paredes | EUROPAPRESS

En declaraciones a 3Cat recogidas por Europa Press, el inspector de Bombers Miquel López explicó que el incendio que «afecta la parte forestal está estabilizado», mientras siguen trabajando en el de la parte industrial, donde sigue quemando la parafina. Se espera que las restricciones de confinamiento para los vecinos se levanten de forma progresiva a medida que disminuya la intensidad de la columna de humo. Sobre las posibles causas del incendio, López ha afirmado que se realizará una «investigación posterior» para determinar qué ha sucedido.