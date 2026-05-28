Imputados y sospechosos en una trama vinculada a Cerdán para atacar a jueces y fiscales que investigaban al PSOE

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

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Fotografías de archivo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la gerente del PSOE Ana María Fuentes y el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.
Fotografías de archivo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la gerente del PSOE Ana María Fuentes y el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

La gerente del Partido Socialista, el exjefe de gabinete de Sánchez, un miembro de la ejecutiva, dos abogados, un empresario y un guardia civil

28 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La investigación en torno a la trama puesta en marcha, presuntamente, en la propia sede del PSOE para tratar de desprestigiar a jueces que investigaban casos que afectan al entorno personal de Pedro Sánchez, al

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