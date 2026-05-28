Imputados y sospechosos en una trama vinculada a Cerdán para atacar a jueces y fiscales que investigaban al PSOE

Fotografías de archivo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la gerente del PSOE Ana María Fuentes y el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías.

La investigación en torno a la trama puesta en marcha, presuntamente, en la propia sede del PSOE para tratar de desprestigiar a jueces que investigaban casos que afectan al entorno personal de Pedro Sánchez, al