Gaspar Zarrías, el fontanero de Chaves que libró de los ERE pero se pringó en las «cloacas»

Francisco Espiñeira Fandiño
Francisco Espiñeira REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

Gaspar Zarrías. exvicepresidente de la Junta de Andalucía, imputado por el juez Santiago Pedraz.
Gaspar Zarrías. exvicepresidente de la Junta de Andalucía, imputado por el juez Santiago Pedraz.

Atendió la oferta de Leire Díez de montar un equipo para intentar desmontar la actividad de los jueces que investigaban a los socialistas

28 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Gaspar Carlos Zarrías Arévalo (Madrid, 1955) es uno de esos políticos que nunca supo retirarse. A sus setenta años, su currículo no engaña. Ha sido de todo: concejal en el pueblo de su familia (Cazalilla,

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