Gaspar Zarrías, el fontanero de Chaves que libró de los ERE pero se pringó en las «cloacas»
REDACCIÓN / LA VOZ
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Atendió la oferta de Leire Díez de montar un equipo para intentar desmontar la actividad de los jueces que investigaban a los socialistas28 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Gaspar Carlos Zarrías Arévalo (Madrid, 1955) es uno de esos políticos que nunca supo retirarse. A sus setenta años, su currículo no engaña. Ha sido de todo: concejal en el pueblo de su familia (Cazalilla,