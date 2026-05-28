Gaspar Zarrías, el fontanero de Chaves que libró de los ERE pero se pringó en las «cloacas»

Gaspar Zarrías. exvicepresidente de la Junta de Andalucía, imputado por el juez Santiago Pedraz.

Gaspar Carlos Zarrías Arévalo (Madrid, 1955) es uno de esos políticos que nunca supo retirarse. A sus setenta años, su currículo no engaña. Ha sido de todo: concejal en el pueblo de su familia (Cazalilla,