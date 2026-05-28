La Fiscalía recurre el tercer grado del exjefe del aparato militar de ETA Olarra Guridi

El exjefe del aparato militar de ETA, Juan Antonio Olarra Guridi, en la Audiencia Nacional. EUROPA PRESS / Verónica Lacasa. | EUROPAPRESS

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado penitenciario que el Gobierno vasco concedió recientemente al exjefe del aparato militar de ETA Juan Antonio Olarra Guridi. Según el Ministerio Público, la «evolución positiva» del recluso en prisión —sobre quien recayeron varias condenas que suman más de 2.000 años de cárcel— no es suficiente por sí sola para justificar la medida. El recurso ya ha sido presentado ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Uno de los argumentos esgrimidos en su recurso es que la fecha de licenciamiento definitivo de Olarra Guridi se sitúa en el año 2032, de modo que el «horizonte temporal» es «todavía alejado», algo «determinante» para valorar la procedencia de su progresión de grado penitenciario.

El acuerdo de la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco, del pasado 19 de mayo, fundamentó la progresión al tercer grado en la existencia de una evolución favorable del tratamiento penitenciario, y destacó, por ejemplo, la asunción de responsabilidad por parte del condenado, su participación en programas de justicia restaurativa, el desempeño de actividad laboral o el buen uso de los permisos de salida disfrutados. El fiscal no discutió que esa evolución positiva sea relevante, pero afirmó que por sí sola no es suficiente para conceder a Olarra Guridi el tercer grado de momento, al considerar que debe ser ponderada con el resto de circunstancias penales y penitenciarias, sobre todo en «supuestos de delitos de terrorismo de extrema gravedad» por los que se le condenó.

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Al conocer la decisión del departamento vasco, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo calificó este tipo de terceros grados de «fraudulentos», al no haber exigido a Olarra Guridi un «arrepentimiento real, público y verificable», y subrayó que quien fue jefe del aparato militar a principios de los 2000, tiene que cumplir un tiempo efectivo de pena de 30 años.