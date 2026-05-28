El exnúmero dos de Interior niega la Kitchen: «Ni la más remota idea y el ministro, tampoco»

El ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, en la Audiencia Nacional AUDIENCIA NACIONAL | EUROPA PRESS

Día clave en el juicio a la operación Kitchen que se celebra en la Audiencia Nacional. Tras casi dos meses de sesiones, comienzan las declaraciones de los diez acusados. Y los primeros en comparecer fueron los dos máximos responsables del Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, a quienes la Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de prisión por tres delitos por autorizar la ejecución del dispositivo parapolicial para espiar a Luis Bárcenas y su familia entre el 2013 y el 2015 y recuperar documentos sensibles en su poder sobre la caja B del PP. Unos hechos que estaban siendo investigados en el juzgado que instruyó el caso Gürtel.

El que fuera número dos de Interior durante la actuación de esta supuesta trama político-policial, Francisco Martínez, ha sido el primero en declarar ante el tribunal tras pasar por la sala más de 150 testigos y en el que se han escuchado decenas de audios durante las pruebas documentales. Martínez, quien se enfrenta también a 33 años de inhabilitación por delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad, tendrá que aclarar su papel en los hechos ante la riada de indicios que pesan en su contra.

La primera declaración fue para avanzar que solo contestaría a su abogado, es decir, su objetivo ha sido evitar contradicciones y proteger su línea de defensa, aunque el silencio al resto de partes es un riesgo por la falta de colaboración. Y tras esta mención, Martínez lo negó todo. El conocimiento de la Kitchen y su autoría política; que la cúpula policial le reportase información sobre el operativo en tiempo real; o conocer que el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, era un confidente pagado con fondos reservados y que luego acabó en la plantilla de la Policía.

«Nunca, jamás, nunca oí nada de la operación Kitchen. No tenía la más remota idea y el ministro (Jorge Fernández Díaz), tampoco. Eso fue una denominación periodística, una leyenda mediática que ha tenido mucho recorrido como la sustracción de los discos duros de Luis Bárcenas o la entrada en el local (de arte) de Rosalía Iglesias. Es falso, una fantasía, como que ordené destruir audios de Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal o Javier Arenas en poder de Bárcenas», sostuvo Martínez.

Durante la prueba documental del juicio se analizaron mensajes de texto que el exministro Fernández Díaz, quien declarará tras Martínez, habría enviado a su exnúmero dos dando cuenta del volcado de dispositivos de Bárcenas llevado a cabo por parte de expertos de la Policía Nacional, así como interesándose por el chófer Sergio Ríos. En concreto, uno de los mensajes, que fue reproducido en la vista oral, tenía fecha del 18 de octubre del 2013 y rezaba lo siguiente: «La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica».

Pericial de los mensajes

En el juicio quedó acreditado que la fecha de ese mensaje habría coincidido en el tiempo con el clonado del contenido de varios dispositivos electrónicos de Bárcenas, un trabajo que, según reconocieron en el juicio los agentes que lo llevaron a cabo, se realizó en octubre del 2013 en una cafetería del centro de Madrid.

En concreto, Francisco Martínez protocolizó los mensajes ante notario para certificar que los había recibido de Fernández Díaz. Sin embargo, el perito informático que los analizó, que declaró en el juicio a propuesta de este, señaló que detectó «indicios de manipulación» y que no pudo garantizar que fueran enviados por el exministro.

Tras las declaraciones de Martínez y Fernández Díaz, serán interrogados el resto de acusados, entre los que se encuentran el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y el comisario Andrés Gómez Gordo, para quienes la Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel. La pena más alta la solicita el Ministerio Fiscal es de 19 años de prisión para el comisario José Manuel Villarejo, mientras que para el chófer de Bárcenas reclama una pena de doce años y cinco meses de cárcel y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.

Asimismo, para el jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se habría producido el presunto espionaje, Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel. También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para los tres al no apreciar suficientes indicios. No se sentará en el banquillo García Castaño por «incapacidad mental sobrevenida» tras sufrir un ictus en el 2022.