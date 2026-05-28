Esteban incrementa la presión sobre Sánchez: «La legislatura ha llegado a su fin»

El presidente del PNV, Aitor Esteban. David de Haro | EUROPAPRESS

Aitor Esteban ha vuelto a pedir hoy a Pedro Sánchez que disuelva las Cortes Generales y convoque elecciones «este año» porque la gobernabilidad, sin Presupuestos, sin mayorías estables y en un ambiente político irrespirable por el goteo de casos de corrupción, no da más de sí. «La legislatura ha llegado a su fin», ha sentenciado el presidente del PNV, que, en todo caso, se ha sacudido la «responsabilidad» de impulsar una moción de censura que precipite la convocatoria electoral. «Se está poniendo el foco en los partidos que apoyaron la investidura, pero donde hay que poner el foco es en el presidente y en la responsabilidad que tiene para asegurar la gobernabilidad de las instituciones», ha zanjado el presidente del PNV, antes de participar en una jornada sobre la autonomía estratégica europea en la Fundación Sabino Arana.

Tras subir el tono el pasado domingo en el acto preelectoral que los nacionalistas celebraron en Durango, donde consideró que es «irresponsable» seguir gobernando con «una agenda descontrolada y judicializada», Esteban ha incrementado hoy la presión sobre el presidente del Gobierno para que no alargue más una legislatura «bloqueada», una hipótesis que preocupa sobremanera al PNV sobre todo si Sánchez decide hacer coincidir las generales, que sobre el papel tocan en julio del 2027, con las municipales y forales -y autonómicas en parte de España- de mayo de ese año. Una posibilidad que espanta en Sabin Etxea porque estimularía el voto útil en clave nacional.

Además, tras el nuevo capítulo abierto ayer con los registros de la UCO en Ferraz y el auto del juez Pedraz que desnuda una presunta trama que desviaba fondos para intentar neutralizar investigaciones perjudiciales para el PSOE, Esteban ha insistido en el empeño del PNV en hacer un análisis «realista y desapasionado» de la situación porque «están pasando cosas y van a pasar más». Tras la insistencia de Sánchez este martes, tras reunirse con el Papa León XIV en Roma, en agotar la legislatura porque así lo demanda el «interés general» y porque la Constitución establece que las legislaturas duran «cuatro años», Esteban ha replicado que «lo que demanda el interés general es la convocatoria electoral este año» y ha deslizado, además, que es Moncloa la que, al negarse a dar por finiquitada la legislatura, actúa por «interés partidista». Incluso, ha insinuado que Sánchez busca que el paréntesis estival diluya el impacto de los sucesivos presuntos casos de corrupción y de los juicios a su entorno más cercano, para ganar tiempo. «Esto de pensar que va a llegar el verano, que tenemos un Mundial... no lleva a ninguna parte», ha advertido.

Esteban ha achacado a Sánchez la táctica «del avestruz», un posicionamiento «irresponsable», ha dicho, porque «cerrar los ojos» a la realidad no cambiará la situación de descomposición política que aprecia el PNV. «La Constitución también dice, en su artículo 115, que el presidente del Gobierno tiene la facultad de disolver las Cámaras. No sería la primera vez», ha insistido.