David Sánchez, la primera imagen en democracia de un familiar de un presidente en el banquillo

El exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo; David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno y Elisa Moriano al inicio del juicio por el proceso de contratación en la Diputación de Badajoz Ballesteros | EFE

En medio del caos de registros e imputaciones en el PSOE, da comienzo el juicio oral al presidente del Gobierno. David Sánchez se sienta ya en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Badajoz junto a otros once procesados, entre lo que se encuentra el exsecretario general de los socialistas en Extremadura. Todos ellos tratarán de demostrar desde esta primera sesión judicial, destinada a las cuestiones previas, que el puesto que ocupó el también conocido, artísticamente, como David Azagra, no fue puesto a dedo en un puesto dentro de la Diputación Provincial y que, por tanto, no cometieron delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

David Sánchez, que llegaba a los juzgados a las 9:45 horas de la mañana de este jueves, se enfrenta a un proceso que dirimirá durante la próxima semana si su contratación en el 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios, cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo por ser hermano del presidente del Gobierno. El hermano del jefe del Ejecutivo arribaba a la Audiencia de Badajoz por la parte de atrás, en un coche del que se ha bajado despacio. Después de colocarse la americana, ha entrado en el edificio, eso sí, sin responder a las preguntas de los periodistas.

Está previsto que la primera y la segunda sesión —que se celebrará el viernes a partir de las 10.00 horas de la mañana—, centrada en las cuestiones previas, dure 4 horas aproximadamente. Ya el lunes comenzará el desfile de testigos llamados a comparecer por cada parte hasta el próximo jueves, 28 de mayo, cuando tocará la declaración de la decena de acusados, todos ellos responsables políticos vinculados entonces a la institución provincial.