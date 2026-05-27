Vota y opina: ¿Crees que Sánchez acierta descartando un adelanto electoral tras las últimas novedades sobre el caso Zapatero y la entrada de la UCO en Ferraz?

Pedro Sánchez, este lunes en un acto en Madrid. Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

Este miércoles, un nuevo episodio del caso Zapatero. La UCO ha registrado este miércoles tanto Ferraz, sede del PSOE en Madrid, como la Dirección General de la Guardia Civil, en busca de documentación que pueda relacionar la presunta estructura corrupta con la agrupación política. Operativa que sucede el mismo día que la Audiencia Nacional investiga otra trama para desacreditar las causas que afectan al Gobierno, sobre lo que ha imputado a la gerente del Partido Socialista.

Ante todas estas novedades en la investigación, Pedro Sánchez ha asegurado que el PSOE «no tiene nada que esconder». Mientras se encuentra en el Vaticano, donde se ha reunido con León XIV.

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