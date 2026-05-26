La Universidad de León se plantea retirar el «honoris causa» a Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en un mitin en A Coruña. CABALAR / EFE

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, avanzó este martes que la institución académica se planteará retirar el nombramiento del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como doctor Honoris Causa «si los indicios se convierten en pruebas». «Estamos al inicio del proceso. De momento hay un auto con indicios y yo creo que no son pruebas suficientes como para plantearnos retirar ese nombramiento. Vamos a esperar al avance de las investigaciones y, si los indicios se convierten en pruebas, entonces nos pondremos sobre la mesa el retirar ese Honoris Causa», afirmó. González explicó que ese reconocimiento se le entregó «por su buen hacer como presidente del Gobierno, por su trayectoria política y por las leyes que se aprobaron dentro de su Ejecutivo». Zapatero fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad de León (ULe) en 2023, institución en la que cursó la carrera de Derecho y ejerció como profesor de Derecho Constitucional.