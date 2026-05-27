La UCO registra Ferraz en una operación por la presunta caja B del PSOE

Imagen de la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplegó a primera hora de este miércoles un dispositivo contra una presunta red de financiación ilegal del PSOE que incluyó la entrada de agentes en despachos y oficinas de la sede central del partido, en la calle Ferraz de Madrid. La operación fue acordada por la Audiencia Nacional y cuenta con el impulso de la Fiscalía Anticorrupción.

Los investigadores buscan documentos, archivos y otros materiales relacionados con una supuesta caja B del partido. Las pesquisas apuntan a una operativa sostenida en el tiempo para inyectar fondos opacos en la contabilidad de Ferraz y eludir los controles del Tribunal de Cuentas. De las indagaciones también se desprende que miembros de la cúspide socialista habrían participado activamente en la ocultación de dinero de origen ilegal.

El operativo no se limita a la sede federal del PSOE. La UCO tiene orden de inspeccionar distintos inmuebles repartidos por la geografía peninsular y vinculados a altos cargos socialistas presuntamente involucrados en la trama. Las actuaciones, según las previsiones iniciales, se prolongarán durante toda la jornada.

La investigación sostiene que, gracias a esa mecánica, la formación de Pedro Sánchez habría concurrido a diferentes procesos electorales con más presupuesto del declarado oficialmente. El dispositivo es fruto de meses de pesquisas secretas de los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil, que habrían localizado mensajes, comunicaciones y movimientos bancarios de dirigentes del PSOE y de personas de su entorno compatibles con una contabilidad paralela.

La UCO ya entró en Ferraz el 20 de junio del 2025 tras la imputación del entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, por el presunto amaño de contratos de obra pública. Aquella actuación, sin embargo, se limitó a un requerimiento de información y al clonado de material informático vinculado a Cerdán. El operativo de este miércoles afecta al conjunto del partido.

La financiación del PSOE llevaba meses bajo sospecha judicial por los pagos en efectivo entregados en sobres en la sede central. Las dudas surgieron a partir de conversaciones incautadas a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, en las que reflejaba cobros en billetes por gastos anticipados, en ocasiones con billetes de 500 euros.

Las explicaciones ofrecidas por Mariano Moreno, antiguo gerente del PSOE, no despejaron esas sospechas. Moreno describió cómo se nutría la caja fuerte del partido con dinero trasladado periódicamente en furgones blindados y calificó de «cultura organizativa» la práctica habitual de cargos socialistas de cobrar en efectivo sin un mecanismo específico de verificación.

De forma paralela, investigados como Víctor de Aldama, empresario señalado en distintas ramificaciones del caso, han apuntado al supuesto cobro de comisiones irregulares. En su declaración ante el Tribunal Supremo, Aldama afirmó que buscó constructoras dispuestas a pagar mordidas para financiar al partido a cambio de licitaciones. También entregó un sobre procedente de Venezuela que, según defiende, vincula a los socialistas con la entrada irregular de fondos.

Otra investigada, la empresaria Carmen Pano, vinculada a la trama de los hidrocarburos, sostiene que entregó 90.000 euros en mano a un hombre sin identificar en el interior de la sede de Ferraz.

Feijoo: «No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata»

Tras conocerse el registro, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha afirmado que «no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata». A su llegada al Congreso, Feijoo ha insistido en que hará todo lo posible por cambiar este Gobierno y ha llamado a los socios a dejar de apoyar a un Ejecutivo que «apesta». «¿Cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántos sumarios?» ha preguntado el líder del PP.