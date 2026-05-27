Puigdemont fuerza primarias en Barcelona para elegir candidato a la alcaldía

Carles Puigdemont, en una imagen de archivo. David Borrat

Carles Puigdemont llevará a Junts a un proceso de primarias en Barcelona para elegir candidato a las próximas municipales. El expresidente catalán ha animado a la ex periodista de TV3 y diputada en el Congreso, Pilar Calvo, para entrar en la disputa con Jordi Martí, el concejal que fue mano derecha de Xavier Trias en el consistorio de la capital catalana, y que hasta la fecha es el único que se ha postulado para sucederle como cabeza de cartel en el 2027. A Puigdemont no le convence la figura de Martí, a quien ve falto de pegada electoral. Tanto es así que el de Waterloo ha tratado de convencer sin éxito a dirigentes de renombre, como el propio expresidente de la Generalitat Artur Mas, el ex consejero de Interior durante el 1-O y ex concejal Joaquim Forn, o el empresario Tatxo Benet. También renunció a entrar en la carrera su ex jefe de gabinete Josep Rius, uno de sus más leales.

Vicepresidente y portavoz oficial del partido, diputado autonómico y compañero de Martí en el grupo municipal, Rius se apartó de la contienda hace una semana, una decisión que tomó «para no contribuir a la confrontación». Sin embargo, otros pesos pesados sí se lo están planteando seriamente, como el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, muy próximo a Puigdemont, la diputada Glòria Freixa y los exconsejeros Josep Maria Argimon y Jaume Giró. A este último, ex titular de Economía y ex directivo de La Caixa, se le considera la principal figura del ala pragmática de Junts, crítico con la actual deriva del partido. No obstante, fuentes de su entorno dan casi por descartado que vaya a dar el paso, después de dejar su acta de diputado hace menos de un año por sus discrepancias con el ex presidente.

A un año vista, las municipales tienen un valor estratégico capital para la formación heredera de la antigua Convergencia. Según las encuestas, la ultranacionalista y xenófoba Aliança Catalana de Sílvia Orriols está en disposición de dar el sorpasso a Junts, algo que ha encendido todas las alarmas en el partido, especialmente entre los alcaldes.