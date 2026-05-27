PP y Vox pactan el informe de la dana en Valencia que la oposición califica de «infame»

Integrantes de la comisión durante la exposición de conclusiones Ana Escobar | EFE

La comisión de investigación sobre la dana en el Parlamento valenciano aprobó este miércoles el dictamen acordado entre PP y Vox, que ambos grupos defendieron como «serio y riguroso» mientras PSPV y Compromís lo definieron como «el broche de barro a la infamia» de gestión de la tragedia por parte del Ejecutivo y «un insulto» a las 230 víctimas mortales y a sus familiares.

En la sesión se aprobó el dictamen propuesto por PP y Vox, con los votos de ambos grupos, y se rechazaron las enmiendas a la totalidad de PSPV y Compromís, de nuevo gracias a la mayoría de PP y Vox.

El dictamen de los populares y el partido de Abascal apunta al Gobierno central por su responsabilidad y subraya cuestiones como falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas e «insuficiente y deficiente» gestión de la información. Se limita a subrayar la «falta de dirección» de la Generalitat al reclamar información sobre los barrancos.

En su intervención, el portavoz del PP, Nando Pastor aseguró que es un dictamen «serio y riguroso», con 120 folios basados en las opiniones vertidas por los comparecientes, «por todas las víctimas que voluntariamente quisieron venir» y por «representantes políticos solo del Partido Popular y de la Generalitat». Criticó que 23 representantes estatales declinaron acudir a la comisión al ampararse en que no están obligados legalmente, cuando «esto va de obligación moral». También calificó de «mentirosa» a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.

Entre los grupos de izquierda, el portavoz socialista, José Muñoz, comparó el cierre de esta comisión con la primera del Parlamento valenciano sobre el accidente de Metrovalencia de 2006, y subrayó que su grupo no quiere formar parte de esta «historia de infamia». Afeó a PP y Vox que hayan «finiquitado» las comparecencias para «no atribuir responsabilidades a la Generalitat e institucionalizar un relato falaz de los hechos».

Desde Compromís, su portavoz adjunta Isaura Navarro compartió los reproches formulados por los socialistas. Dijo que la comisión solo fue una «farsa» con ocho comparecencias en año y medio y 17 cargos de la Generalitat y 17 alcaldes no convocados, como tampoco compareció el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y los trabajadores del 112. Afeó además que no se haya incorporado al dictamen la documentación remitida por Aemet o la Confederación Hidrográfica.