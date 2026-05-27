Pedro Sánchez asegura que el PSOE «no tiene nada que esconder» mientras la UCO registra Ferraz

«Lo desconocía, tenía que preguntar exactamente qué está sucediendo», reconoció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en Roma sobre la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las oficinas de la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. Matizó que no se trata de un registro, sino de un requerimiento, y valoró ese «matiz» porque «antes había una organización política», en referencia al Partido Popular, que utilizaba las instituciones «para obstruir la Justicia». «No quiero minusvalorar la gravedad de la investigación», contrastó, y trasladó la total colaboración del Gobierno y del Partido Socialista con la Justicia. «Somos un partido que no tiene nada que esconder», subrayó Sánchez, quien descartó un adelanto electoral pese a la presión de la oposición y los socios de la coalición.

Bromeó con que «hay compañeros» que le dicen que la convocatoria electoral permitiría al PSOE subir apoyos e incrementar su representación en el Congreso. «No puedo convocar elecciones por interés partidista, tengo que hacerlo por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas», señaló, defendiendo la respuesta «eficaz» de su Gobierno ante los desafíos globales y la «estabilidad» que proporciona su gestión.

«No resto importancia ni gravedad a la investigación, pero en el momento en el que surjan informaciones sobre actitudes irregulares, actuaremos con contudencia como siempre hemos hecho», añadió. Es la primera vez que el jefe del Ejecutivo habla ante los medios desde la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Sí se refirió al caso en la sesión de control del Congreso el pasado miércoles, cuando ante las preguntas del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, defendió la presunción de inocencia de Zapatero y le dio «todo su apoyo». Consultado por si todavía lo mantiene tras las informaciones publicadas durante la última semana, en la que se hizo público el auto de procesamiento y el sumario del caso, Sánchez volvió a reafirmar lo pronunciado ya en la Cámara Baja: «Toda la colaboración con la Justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente del Gobierno». «No veo elementos en los que se pueda hacer un cambio de posición» por parte del Gobierno o el PSOE respecto a lo conocido en el auto y también al sumario, insistió.

En cuanto a la «exmilitante» Leire Leire, por cuya imputación -entre otros motivos- se producía la entrada de la UCO esta mañana en Ferraz, defendió que el partido tomó «las medidas sobre ella hace más de un año». «Los tiempos de la Justicia son los tiempos de la Justicia. Respetemos la Justicia», siguió Sánchez, quien contrapuso la evolución de las investigaciones mientras España está «inmersa en una transformación que está dando resultados», citando la economía, los avances sociales o el posicionamiento internacional de España frente a las guerras. «Ya veremos en qué acaban» estos casos, continuó, para resaltar que «no impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España».

Sánchez comenzó su comparecencia repasando los temas que abordó con León XIV, a quien agradeció su «valentía» como «autoridad moral» en defensa de la paz. Se refirió a la crisis alimentaria y energética generada por la guerra en Oriente Medio, que el Gobierno considera «ilegal», reiteró, o la defensa de la salud moral. Hoy el mundo gasta más en armas y menos en luchar contra el hambre o las enfermedades, expuso mientras los medios esperaban que respondiese sobre el registro de la Guardia Civil en la sede socialista.

Registro en Ferraz

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado a primera hora de este miércoles un operativo vinculado al caso SEPI -en el que están imputados Leire Díez (en su segunda causa), el empresario Antxon Alonso y el expresidente del organismo Vicente Fernández- que incluye registros en despachos y requerimiento de documentación oficinas de la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid. La actuación, acordada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de una «pieza secreta», busca documentos, archivos y material contable relacionados con la presunta red que integraban los tres acusados y que ahora -sospechan los investigadores- podría también haber desviado dinero a la caja socialista.

Se trata, por tanto, de una causa paralela a la investigación del también juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que desde el pasado otoño instruye una investigación secreta sobre las finanzas del PSOE derivada de las irregularidades conocidas en los pagos a José Luis Ábalos y Koldo García.

Además del cuartel general socialistas, los agentes han allanado domicilios y despachos profesionales, entre otros, los del exvicepresidente de la Junta de Andalucía e histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías (imputado en los ERE); el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán (imputado en el tronco principal del 'caso Koldo); y el empresario Javier Dolset, escudero de Leire Díez (encausado en el caso Fontanera). Zarrías contrató a Díez en una empresa, mientras que Cerdán, según los investigadores mantenía una relación muy estrecha, con la fontanera.