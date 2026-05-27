Pedraz asegura que hay «indicios» de que el exjefe de gabinete de Sánchez en el PSOE colaboró con la trama de financiación de las cloacas

El diputado del PSOE, Juan Francisco Serrano, interviene durante una sesión en el Congreso Mariscal | EFE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha situado bajo sospecha la actuación de Juan Manuel Serrano Quintana, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez en la ejecutiva federal del PSOE y expresidente de Correos, al apreciar «indicios» de que pudo colaborar con los investigados en la ejecución de actos concretos vinculados al presunto plan ilícito de la trama de las cloacas.

La referencia figura en la resolución en la que el magistrado analiza la presunta estructura dirigida a financiar y ejecutar maniobras contra mandos policiales, fiscales y responsables judiciales relacionados con investigaciones sensibles para el PSOE y el Gobierno. Respecto de Juan Manuel Serrano y de Juanfra Serrano, el magistrado señala que «aparecen indicios que revelan su colaboración con los investigados en la ejecución de actos concretos y aislados en auxilio de su plan ilícito», sostiene el auto.

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Pedraz, sin embargo, introduce una cautela expresa sobre el alcance penal de esas conductas porque el caso podría acaba en el Supremo. El juez advierte de que habrá que esperar al avance de las diligencias para «concretar la eventual responsabilidad penal» sobre todo de Juanfra Serrano, porque si se concreta su implicación en la trama con indicios sólidos el juez deberá elevar un suplicatorio para dejar la instrucción en manos del Supremo, dada su condición de aforado por ser diputado.

Serrano Quintana no es un nombre menor en el entorno de Sánchez. Ingeniero técnico en Informática y licenciado en Derecho, fue jefe de gabinete de la comisión ejecutiva federal del PSOE antes de su nombramiento, en julio del 2018, como presidente de Correos. Tras su salida de la empresa pública, en diciembre del 2023 -coincidiendo con el inicio de la nueva legislatura- fue designado director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, SEITT. Su puesto lo ocupó Pedro Saura, quien había sido a su vez secretario de Estado del exministro Ábalos durante el rescate de Plus Ultra.

El segundo señalado, Juan Francisco Serrano Martínez, es diputado del PSOE por Jaén en el Congreso, fue alcalde de Bedmar y Garcíez y ocupa en la dirección federal socialista la secretaría de Política Municipal. También fue número dos de Santos Cerdán en Organización y compareció en el Senado por la comisión del caso Koldo. Serrano fue el miembro más cercano a Cerdán en Organización que sobrevivió al desplazamiento del equipo que rodeaba al hoy imputado por corrupción y, singularmente, tras la caída en desgracia de Paco Salazar por las acusaciones de acoso sexual a trabajadoras de Ferraz y de Moncloa.

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La aparición de ambos nombres refuerza una de las líneas más delicadas del procedimiento: la posible conexión entre la operativa de Leire Díez y otros investigados con cargos orgánicos o antiguos responsables de confianza del PSOE. La investigación trata de determinar si las actuaciones atribuidas a la trama fueron iniciativas aisladas de sus protagonistas o si contaron con apoyo, cobertura o financiación desde estructuras próximas al partido.

La resolución de Pedraz no atribuye por ahora a Serrano Quintana ni a Serrano Martínez una responsabilidad penal cerrada, pero sí considera que existen elementos suficientes para mantener abierta la pesquisa sobre su papel. La clave, según el propio auto, estará en concretar qué actos realizaron, en qué momento, bajo qué instrucciones y con qué conocimiento del presunto plan ilícito.