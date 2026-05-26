Marlaska mantuvo al comisario del Delcygate pese a las acusaciones judiciales que lo vinculan con la trama Plus Ultra

Zapatero y Delcy Rodríguez. OEA | EUROPAPRESS

Ni en diciembre del pasado año cuando su nombre apareció por primera vez entre los registros de Plus Ultra ni en febrero de este año cuando la primigenia instructora del caso, Esperanza Collazos, incluyó su nombre entre los investigados por supuestamente colaborar con la red para llevar a cabo actividades ilícitas en un aeródromo al sur de Madrid. Fernando Grande-Marlaska mantiene como jefe superior de Policía de Canarias a Jesús María Gómez Martín, el comisario que estuvo en Barajas la noche del Delcygate y cuyo nombre aparece ahora en el sumario del caso Plus Ultra.

La documentación judicial sitúa al mando policial en una derivada especialmente delicada: una supuesta intermediación en negocios de «procedencia ilícita» en el aeropuerto de Cuatro Vientos, un aeródromo civil-militar al sur de Madrid con importante tráfico de vuelos privados y de recreo. El nombre del máximo responsable policial en el archipiélago es citado además en los documentos judiciales de la trama corrupta en la que está imputado José Luis Rodríguez Zapatero en una cadena de «favores y gratificaciones» vinculada al empresario venezolano Danilo Díazgranados Manglano y al abogado Miguel Palomero de Juan.

Gómez Martín fue nombrado jefe superior de Policía de Canarias en noviembre de 2022, menos de tres años después del misterioso aterrizaje en Barajas de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela sancionada por la Unión Europea, quien fue recibida por José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. En aquel momento Gómez Martín era comisario del aeropuerto madrileño y según diversos testigos el coordinó el operativo de recepción de la mandataria bolivariana. Su nombre vuelve ahora al primer plano porque el sumario recoge que, durante el registro de la sede de Plus Ultra, la UDEF halló una tarjeta de visita a su nombre, con un número manuscrito en el anverso.

El registro de la compañía se practicó el 11 de diciembre de 2025 en las oficinas de Plus Ultra Líneas Aéreas, situadas en la avenida de Europa número 22, en la localidad de Alcobendas. Ese operativo formaba parte de la explotación de la pieza secreta 62/2025 y se saldó también con la detención del abogado Miguel Palomero, del directivo de la aerolínea Roberto Roselli y de Julio Martínez, Julito, el supuesto testaferro de Zapatero, con quien se había reunido precisamente tres días antes de su arresto en paraje recóndito de El Pardo. La UDEF intervino en la sede de la aerolínea documentación, efectos informáticos, salvaguardas de correos y ficheros locales de varios responsables de la compañía.

La referencia al comisario aparece en el auto de inhibición del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, fechado el 23 de febrero, que remitió la pieza a la Audiencia Nacional. La resolución explica que en las diligencias de investigación abiertas por Anticorrupción se halló esa tarjeta de Gómez Martín y que, en el chat denominado «Danilo-España», intervenido en el despacho de Palomero, aparecían conversaciones entre Díazgranados y una persona identificada como «Zorro», «Z» o «ZZZZ», a quien el juzgado identifica como José Luis Rodríguez Zapatero.

El auto atribuye a esas conversaciones un alcance penal. Sostiene que «se ponen en evidencia actos concretos a lo largo de varios años» que sugieren delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción en los negocios por parte de una organización «jerarquizada, organizada y con vocación de permanencia». En ese mismo bloque, la resolución añade la mención directa al mando policial: «Además, con la intermediación del comisario Jesús María Gómez Martín, habría facilitado que en el aeropuerto de Cuatro Vientos, Madrid, se realizaran negocios con procedencia ilícita».

La resolución enlaza esa línea con Koldo García Izaguirre, asesor de confianza del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El auto dice que de ahí deriva «la sugerencia en la conversación de 4 de Mayo de 2021, con Koldo García Izaguirre, mano derecha del ministro de Transportes y obras públicas». No desarrolla en ese pasaje el contenido completo de los negocios de Cuatro Vientos, pero sí coloca al comisario en el perímetro de una trama investigada por cohecho, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, blanqueo y organización criminal.

El auto de Calama que aceptó después la inhibición también recoge que en un chat de WhatsApp entre Palomero y Díazgranados aparecen conversaciones que evidencian una «cadena de favores y gratificaciones», posibles delitos de «tráfico de influencias relacionados con funcionarios públicos», referencias al «tránsito aeroportuario relacionadas con un mando policial» y «regalos a personas que ostentan posiciones de poder».

Gómez Martín ya había comparecido en noviembre de 2024 en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y el Delcygate. Allí se le preguntó por su papel la noche en que aterrizó Delcy Rodríguez. David Blanes González, entonces responsable de la unidad fiscal y aeroportuaria de la Guardia Civil en Barajas, declaró que esa noche llamó al comisario y que hablaron de que Gómez Martín sabía que llegaba «esta señora» y de que «se hacía cargo su personal y él en particular del operativo».

En esa misma sesión, Blanes afirmó que conoció que el comisario acudió a la terminal ejecutiva y que habló con él por teléfono. También sostuvo que, según su conocimiento, la Guardia Civil no autorizó a Koldo García ni a Víctor de Aldama a acceder a zonas restringidas. Sobre el episodio en sí, dejó una frase significativa: «normal no es».

El propio Gómez Martín compareció también ante el Senado por el Delcygate. Afirmó que no vio a Víctor de Aldama en el aeropuerto, que el único que subió al avión de Delcy fue Ábalos y que él se quedó acompañando a Koldo García.